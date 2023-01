Damián Betular compartió el sabio consejo que le dio Marley para tratar con la fama

La exposición mediática de Damián Betular no ha dejado de crecer desde su primera aparición en Bake Off y luego, en su paso por MasterChef Celebrity. Allí, se ganó el cariño de la gente, que crearon un centenar de memes con sus características caras y expresiones.

Ahora regresará a la televisión para volver a participar del jurado de MasterChef, pero esta vez con concursantes amateurs. El pastelero reflexionó recientemente sobre lo diferente que es estar en un programa de televisión con una buena reputación ya ganada, y con una gran base de seguidores que lo apoyan por cómo es.

En una entrevista en Por Si Las Moscas, Betular confesó que se siente “revolucionado todo el tiempo”, gracias a todo lo vivido en los anteriores programas y, frente a esto, aprovechó para contar un consejo que le dio el famoso conductor estrella de Telefé, Marley.

Damián Betular.

“Tengo el placer de que Marley sea amigo y consejero. Él siempre me dijo que nunca me niegue a una foto porque el público es lo más importante de lo que hacemos, es el que te respeta, te cuida y hace que todo lo demás después venga. Yo ese consejo lo tomé muy claro y además a mí me gusta, vengan los nenitos con un dibujo o las señoras grandes”, reveló el pastelero.

Damián continuó hablando sobre el consejo que está siguiendo al pie de la letra y contó que no se le hace difícil cumplirlo. “A mí no me cuesta nada si se le puede alegrar un ratito la vida a alguien, a mí me hace muy feliz y duermo tranquilo. A mí no me cuesta nada. Soy charlatán, me gusta escuchar a la gente”, concluyó la estrella de MasterChef.

Betular también habló en otras ocasiones sobre el nuevo conductor de la nueva edición del programa, dado que ya se confirmó que Santiago Del Moro no volvería este año por sus compromisos con Gran Hermano. En una entrevista con LAM, Damián fue consultado si sabía que el conductor no estaría en el programa nuevamente. “Me llamó él cuando empezó el run run. Nos avisó que no iba a estar, que no sabía quién iba a ser el nuevo conductor, que estaba cansado de Gran Hermano, que le quedaba todavía un largo camino. Lo vamos a extrañar, pero vamos a ver qué pasa, es todo nuevo. Cuando vuelva la versión celebrity, seguro volverá él”, comenzó explicando.

Luego, habló sobre el posible conductor y reveló que no está al tanto de quién será. “Yo me entero por ustedes. Un día es Paula Chaves, otro día es Iván de Pineda, ahora es Wanda Nara. Yo creo que el que sea es el host de algo que es lindo y se va a acoplar bien con nosotros tres porque vamos a hacer lo nuestro que es la gastronomía”.

H.O