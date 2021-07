Damián Betular sobre su situación sentimental: "Mi corazón está tranquilo"

Damián Betular es la revelación del 2021. Su participación en MasterChef Celebrity lo posicionó en los más alto de la popularidad y todos quieren saber más de él. En una reciente entrevista, el reconocido pastelero habló de su presente sentimental y en qué dedica el tiempo libre.

"No estoy en pareja, mi corazón está muy tranquilo. Yo creo que hay momentos para todo en la vida, nunca digo 'nunca sería esto' o 'nunca sería lo otro' porque lo he hecho y después termina pasando. Pero ahora estoy muy bien, tranquilo", expresó en una entrevista con Teleshow.

Además, explicó que su tiempo está súper dedicado en sus proyectos profesionales y también disfrutando de la popularidad que le dio haber formado parte del exigente jurado del certamen de cocina de Telefe.

"Estoy ordenándose de toda esta bola que vino de MasterChef y Manos Arriba. Yo tenía mis proyectos, en el hotel también, el libro, estoy ordenando todas esas cosas... Y otro proyecto más sería descuidarlo. Yo disfruto mucho de lo que hago, no reniego y tengo trabajo en esta locura, trabajar de lo que me gusta, con eso ya el corazón está contento", señaló.

Damián Betular y el conmovedor relato por la muerte de su mejor amigo

Damián Betular es una de las figuras de Masterchef Celebrity 2 que logró ganar el corazón de los seguidores.

Su historia personal también es motivo de curiosidad por sus fans que siguen de cerca cada una de sus anécdotas. Pero esta vez, el pastelero abrió su corazón y reveló una dolorosa parte de su vida.

En una entrevista con Matías Martin en Urbana Play, Damián Betular contó cómo atravesó el duelo por la muerte de su amigo, Federico Ferrari. "Con Federico éramos como hermanos, teníamos esa convivencia de estar juntos durante 14 horas. También, hacíamos viajes. Él trabajaba del lado del Palacio Duhau y yo de la torre de Posadas", contó sobre su colega.

"Un día, estaba en una reunión y me llaman ‘¿podés venir un minuto?’. Ahí fue cuando me dijeron que había muerto en un accidente de tránsito. Mi reacción fue ‘no puede ser’. Era un tipo maratonista con dos hijos hermosos", reveló el jurado de Masterchef Celebrity 2.

Luego, Damián Betular reflexionó sobre esta pérdida y el aprendizaje interno que le dejó esta partida. "Me demostró aún más que todos los días yo me tengo que levantar y tratar de pasarla lo mejor posible. Tratar de ser feliz y si es posible hacer feliz al otro en ese mismo día. Decirlo es fácil, implementarlo muchas veces me es difícil. Pero todos los días trato y lucho por eso", cerró.