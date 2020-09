Daniela Cardone demandó al zoológico de Luján por una elefanta en peligro de muerte

View this post on Instagram

Fuerte denuncia . Como embajadora de la Fundación Tekove Nymba, la ex modelo inició una demanda contra el director Jorge Semino. Su abogado Martín Francolino presentó un oficio ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que dirige Juan Cabandié y una denuncia penal en la Cámara Federal contra el zoológico de Lujan: “La elefanta Shamira está en peligro de muerte”, dijo. Desde hace varios años, Daniela Cardone inició una cruzada para salvar a todos los elefantes de la Argentina. Su sueño es que estos animales majestuosos que hoy se encuentran en cautiverio, se los traslade a la Fundación Tekove Mymba que preside Juan Manuel Paccot en la ciudad de Colón, Entre Ríos. Y el zoológico de Lujan -que el lunes 14 fue clausurado por la Brigada de Control Ambiental luego de recibir numerosas denuncias por maltrato animal y reiteradas violaciones a la norma vigente-, es uno de los lugares a los que la ex modelo viene investigando desde hace un tiempo. “En el lugar había dos elefantas Arly y Shamira. Eran hermanas y fueron traídas de Tailandia. Pero desde hace poco más de tres años, nadie sabe de qué murió Arly. Yo hice varios pedidos a las autoridades pero nunca tuve respuesta¨, confiesa Daniela. El predio de 15 hectáreas ubicado en el kilómetro 58 del Acceso Oeste, fue creado a mediados de los 90 y era el único del país que permitía el contacto directo con los animales. Pero esta semana Cabandié decidió su clausura definitiva. “La práctica de exhibir y encerrar animales es una aberración de otra época. Vamos a transformar estos espacios en lugares de bienestar y preservación de la fauna silvestre”, aseguró el secretario. Sin embargo para Cardone, con el cierre del lugar no se solucionan los problemas. “El ministerio ordenó que sea el zoológico quien vele por el bienestar de los animales que se encuentran en el lugar y que se hagan cargo del cuidado de las instalaciones, la alimentación y la asistencia médico veterinaria, algo que ya demostraron que no pueden hacer. Hay que hacer algo urgente porque la elefanta Shamira está en peligro de muerte”. Martin Francolino, es su abogado que lleva adelante la denuncia penal.