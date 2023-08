Daniela Celis confirmó en “Fuera de Joda” que será madre, no de mellizos como se había filtrado, pero sí de gemelos. La exparticipante de Gran Hermano 2022 habló de cómo se e cuenta atravesando está nueva etapa de su vida y de su pareja, Thiago Medina.

Los exparticipantes poco a poco van revelando detalles a sus fans en las redes sociales, entre ellos, Daniela, quien habló de cómo se encuentra en su relación con Thiago Medina y también como tomó la noticia de que será padre de gemelos.

Daniela Celis sobre Thiago Medina y el embarazo

Desde la cuenta oficial de Instagram, Pestáñela dijo: “Estoy muy feliz, estamos transcurriendo este momento juntos, estamos felices ambos”, comenzó relatando desde sus historias.

Además, Daniela Celis aclaró: “Yo no quise hablar de él, ni que me pregunten nada, porque yo quería que él tenga su espacio”, respecto a cómo Thiago Medina tomó la noticia. “Lo respeto y quiero que tenga su momento y su espacio, no seamos ansioso y esperemos a la palabrita de él”, cerró pestáñela.

J.M