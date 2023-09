Danny Ocean encendió el Luna Park con su clásico "Me Rehúso"

Danny Ocean conquistó millones de corazones en todo el mundo con "Me Rehúso", una canción que se hizo viral en el 2017 y que cuenta el triste desenlace de una historia de amor que se terminó tras su decisión de migrar hacia los Estados Unidos. Es importante destacar que el cantante venezolano tuvo que irse de su país natal para huir de la fuerte crisis económica y social que atravesó Venezuela entre el 2015 y 2019.

No obstante, su fama llegó gracias a esta nostálgica canción que identifica aquellos amores que han sido separados por la distancia. Pero esto no han sido los únicos hits que Danny ha publicado, temas como "Dembow", "Fuera del mercado" y "Tú no me conoces", junto a Tini Stoessel, acapararon las principales estaciones de radio en nuestro país.

Ahora, tras su exitosa presentación en el Lollapalooza Argentina 2023, el intérprete caribeño aterrizó nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires para presentar este miércoles 20 de septiembre su primer concierto en el Luna Park.

Danny Ocean en Luna Park.

Miles de fanáticos emocionados se conglomeraron en el recinto y corearon cada canción de Danny Ocean, quien inició su show interpretando "Dembow", luego siguieron otros éxitos como "Fuera del Mercador", "Swing" y "Veneno". Su energía arrolladora se hizo notar y su voz resonó poderosamente en el recinto, y el público no pudo evitar cantar y bailar al ritmo de su música.

Asimismo, agradeció a Buenos Aires por su receptividad, y reveló que esta ciudad era "especial" para él porque ha sido testigo de su evolución musical. Incluso, confesó que "Fuera del Mercado" lo terminó en un estudio de grabación porteño. Por otra parte, y con un fernet en mano, compartió su felicidad al estar nominado a los Premios Grammy Latino y expresó "¡Al fin!", dejando ver que esto lo estaba esperando desde hace mucho tiempo.

El detalle el outfit de Danny Ocean que llamó la atención de todos

Unos de los aspectos que más llamó la atención fue la vestimenta que lució esta noche. Escogió una camiseta beisbolera multicolor, con varios símbolos como el del infinito, una estrella fugaz, un corazón y el mapa de Sudamérica. Pero, destacó en la parte trasera siete estrellas, que hacen alusión a la antigua bandera de Venezuela.

Es importante mencionar que actualmente en la bandera de este país aparecen ocho estrellas, pero varias figuras utilizan la versión anterior como muestra de rechazo al régimen de Nicolás Maduro.

Finalmente, Danny Ocean cerró con broche de oro con su clásico "Me Rehúso". El Luna Park lo acompañó a interpretar esta canción que escribió justo cuando se separó de una mujer que amaba porque tenía que migrar de Venezuela para buscar un mejor futuro. Las luces y las emociones a flor de piel se hicieron presente en este momento que, sin duda alguna, era el más esperado.

