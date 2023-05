"Tú no me conoces", el tema más esperado por los fans de Danny Ocean en Argentina

Danny Ocean la rompió en el primer día del Lollapalooza 2023. Con el calor del verano, el público cantó los temas más icónicos del venezolano como "Dembow", "Me rehúso", "Fuera del mercado" y "Tú no me conoces", producción en donde colabora con Tini Stoessel.

El caribeño cumplió con las expectativas de sus seguidores y al sentir el calor argentino aquella noche, se armó de valentía y recientemente anunció un nuevo show en Buenos Aires para el próximo 20 de septiembre. El Luna Park fue el escenario escogido para que Danny Ocean vuelva al país y presente su propuesta musical, cargada de letras con las que se identifican miles de jóvenes. Además, no es un secreto que los fanáticos esperarán ansiosos el momento de cuando comience a sonar "Tú no me conoces". Y no se descarta una aparición sorpresa de Tini Stoesel.

Danny Ocean y Tini Stoessel.

"Tú no me conoces" fue lanzada a finales del 2021. Es una canción que le grita al amor, con un ritmo armónico y pegajoso, donde la voz del venezolano brilla junto a la Triple T. La colaboración también contó con un videoclip, dirigido por Diego Peskins y en la que se observa a los protagonistas compartiendo varios momentos del día. Terminan en una fiesta bailando y cantando acompañados de amigos. Las miradas de complicidad entre ambos es una característica que no pasó por desapercibida.

“Gracias por invitarme a compartir música con vos. Sabés cuánto te admiro", escribió Tini en un post que compartió en su cuenta oficial de Instagram, un día antes del estreno de "Tú no me conoces". Rápidamente el adelanto del clip tuvo una amplia repercusión y en pocas horas superó las dos millones de reproducciones.

En la actualidad, en YouTube, este tema tiene más de 23 millones de reproducciones y 16 mil comentarios, en donde destacan el talento de Danny Ocean y lo bien complementado que trabajó junto a Tini Stoessel.

Dónde comprar las entradas para el concierto de Danny Oncean en Buenos Aires

A partir del martes 9 de mayo comenzaron a estar disponibles los boletos para este histórico recital del cantante venezolano en territorio argentino. Hasta agotar el stock, las entradas están siendo vendidas en la página web http://ticketportal.com.ar/ , y el precio de venta varía entre los 11 mil pesos y 18 mil pesos.

