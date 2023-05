Danny Ocean se presenta por primera vez en el Luna Park. “Y no me importa de qué lado esté en este momento el p*** destino”, así como escribí esta canción, yo mismo me lo escribo” dice Danny Ocean en su último lanzamiento junto a Alejandro Sanz. Ese destino lo tiene en la cima del éxito, y, por suerte, con varias oportunidades de disfrutarlo en vivo en Argentina.

Danny Ocean llega al Luna Park

Tras dar un show memorable en la Lollapalooza 2023, los fans soñaban con verlo en un show individual. La espera del anuncio terminó, porque el show de Danny Ocean ya tiene fecha: será el 20 de septiembre en el estadio Luna Park, con producción de DF Entertainment. Las entradas saldrán a la venta primero en una etapa de preventa, mañana martes 9 de mayo a partir de las 10 am, pasando después a la venta general (al agotarse la preventa o post 48hs, lo que suceda primero). El único sitio oficial para la compra de tickets es TicketPortal.

Desde que lanzó “Me rehúso” en 2016, primero de forma independiente y al año –por el boom que causó– nuevamente por Atlantic Records, la vida de Danny Ocean dio un giro que lo llevó a dedicarse de lleno a la música, su pasión más grande , cosechando un éxito sin precedentes. Ese single, un hit séptuple platino, alcanzó un posicionamiento increíble en las listas en América Latina como también en Europa y Estados Unidos, y luego tuvo su versión en inglés a la que llamó “Baby I Won’t”.

Danny continuó lanzando singles de enorme éxito como “Dembow”, “Veneno” y “Swing”, hasta que lanzó su primer disco 54+1, producido por él mismo, en 2019, recibiendo excelentes críticas y una gran acogida por parte del público. Su sucesor, el disco doble @DannOcean (2022), vino a probar que había mucho más que esperar del talento de este músico multifacético, y lo encontró subiéndose a escenarios de Argentina, México, Alemania, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela, por nombrar algunas de las paradas de su gira Danny Ocean Tour. En este segundo trabajo colaboró con grandes artistas como TINI, Tokischa, Guaynaa y Justin Quiles, así como con productores estrella como Ovi on the Drums, Andy Clay, Mosty, MAG, Luis Jiménez y Lewis Pickett.

El anuncio llega poco después del lanzamiento de “Correcaminos”, la canción que compuso y que canta junto a Alejandro Sanz, uno de sus más grandes ídolos, donde ambos reflexionan acerca de sus trayectorias como artistas, de lo vertiginoso y aventurero de la vida que eligen. En él, vuelve a lucirse en el cruce de géneros, en este caso combinando pop con guitarras flamencas. El show en el Luna promete reunir los éxitos de sus dos trabajos discográficos así como presentar materiales nuevos, como el recién estrenado single junto a Sanza, ante el público local. Una noche para bailar al ritmo de uno de los músicos que marcan el rumbo en la escena de música urbana en habla hispana.

Cómo comprar las entradas para ver a Danny Ocean

Las entradas para ver a Danny Ocean se pueden adquirir a través de Ticket Portal en la preventa de Santander American Express a partir del 9 de mayo por 48hs. o hasta agotar stock, lo que suceda primero, para luego dar paso a la venta general.