Darío Barassi mostró la primera foto de su hija recién nacida

Darío Barassi fue papá de Inés y todo a su alrededor es felicidad.

A horas del nacimiento de su segunda hija, el conductor publicó la primera foto de la beba. También mostró cómo fue a conocerla Emilia, su ahora hija mayor, que se había colgado un cartel como si fuera un babero gigante, que decía "Inés".

"Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana. Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran", comenzó contando Darío Barassi. Y continuó: "Muy parecida a su hermana mayor que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista, que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas x decirlo de alguna manera. No puedo creer verlas juntas, son mi mayor orgullo, no entiendo como con Luli Gómez Centurión trajimos estas reinas al mundo".

Luego, el conductor le dedicó unas tiernas palabras a su esposa: "Hablando de reinas, no puedo explicar la mujer que tengo. Una entrega, una templanza, un toro mi gorda, te amo y admiro".

Emilia e Inés Barassi.

Por último, Darío Barassi señaló: "Gracias mujeres de mi vida, hacen que mi existencia valga la pena. Inés muñeca del papa, ya te amo con locura, bienvenida a este caos, que de mi mano va a ser un camino inolvidable, hasta que camines solo y veré tu arranque sintiendo el mismo orgullo que sentí hoy. Las amo. Hoy en especial a vos Ine que con tus más de 3 kilos acabás de llenar el mundo de amor, meconio y luz. Bienvenida amor".

Enseguida, el flamante papá de Inés comenzó a recibir mensajes de sus seguidores y de amigos. Benjamín Vicuña le escribió: "Viva la vida. Bienvenida hermosura". Isabel Macedo le dedicó unas felicitaciones y Darío Lopilato señaló: "Felicidades papuchooo!!!"

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión.

El nacimiento de Inés Barassi

La información la confirmó el periodista Pampito Perelló Aciar, quien reveló que la bebé nació ayer, miércoles 10 de agosto.

A pesar del hermetismo con que se manejó durante los primeros meses, el actor confirmó la noticia en el cuarto mes de embarazo de su esposa y compartió algunas de sus emociones en redes sociales.

Un día antes de la gran noticia, Darío Barassi compartió un emotivo post para su mujer, con quien también tuvo a Emilia. "Sí pegados siempre. Cabeza a cabeza. Mi compañera de vida, de batallas, de festejos. La mujer con la q descubrí el amor a otra dimensión, la madre de mis hijas, tan guerrera , tan fuerte, tan que todo lo puede, tan graciosa, tan bomba…Te amo, solo eso. Te amo fuerte".