Darío Barassi se despidió de 100 Argentinos Dicen con una emotiva publicación: "Me cambiaste la vida"

Darío Barassi se ganó el corazón de los televidentes al convertirse en el conductor estrella de "100 Argentinos Dicen", programa que poco a poco llega a su fin. Si bien, es de público conocimiento que se emite grabado, el actor se despidió del ciclo luego de grabar la que será la última transmisión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Darío Barassi se expresó a corazón abierto. "Me cambiaste la vida. Me hiciste descubrir una nueva vocación, un nuevo oficio, un grupo humano único, un equipo distinto, una familia televisiva. Me acercaste a la gente, me diste popularidad, premios, o al menos nominaciones", escribió el conductor.

Barassi junto a todo su equipo.

"Me permitiste conocer gente como los Slapo, Mavira, Nikita, risa chanchito, nadaaaaa, toda la plata, y miles de personajes entrañables más. Me hiciste Meme y Tt. En fin, te voy a extrañar. Mucho te voy a extrañar", agregó el actor evidentemente conmovido por el fin del ciclo.



Para terminar, Barassi expresó: "Eterno será este programa en mi vida. Eterno su recuerdo y su gente. Todo mi cuerpo está lleno de agradecimiento y emoción. Yo sólo buscaba entretener y creo q lo logramos".

Darío Barassi.

Darío Barassi rompió el silencio sobre el final de "100 Argentinos Dicen"

Como si eso fuera poco, el conductor del programa de juegos se refirió al final del programa: "Se cierra un ciclo. Nadie lo terminó, se cerró sólo. Fue natural y lógico su final".

"Te abrazo @100argentinosdicen y vos también me abrazas. Te suelto, y vos también me soltas. Vamos siempre por más. Adiós bebé", añadió el actor.