Darío Barassi se sinceró sobre su paternidad: “Los padres creemos que estamos más presentes de lo que realmente estamos”

Darío Barassi suele compartir escenas de su vida familiar en redes sociales y en distintas entrevistas. Sin embargo, en una reciente entrevista el conductor dejó de lado el humor para compartir una reflexión mucho más profunda sobre la paternidad, la crianza y el rol que ocupan los hombres dentro de la dinámica cotidiana del hogar.

Durante su participación en el podcast Criemos libres, Darío Barassi habló de la “carga mental” y reconoció que, aunque muchos padres sienten que participan activamente en la crianza, todavía existe una gran diferencia entre estar presentes y asumir verdaderamente todas las responsabilidades que implica el día a día familiar.

La contundente declaración de Darío Barassi

Durante la entrevista, Darío Barassi habló directamente sobre la desigualdad que todavía existe en muchas familias respecto a la organización de las tareas domésticas y de crianza: “Creo que creemos que estamos más presentes de lo que realmente se nos necesita, que no es equitativo todavía y fehacientemente creo que debería ser equitativo”, reconoció el conductor, asegurando que muchas veces los hombres perciben su participación de manera diferente a como realmente sucede.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Además, contó que en varias oportunidades su esposa le hace notar la sobrecarga que enfrenta cotidianamente: “Lu me dice: ‘Bueno, gordo, pero estoy haciendo malabares porque estoy sola con esto y con esto’”, relató. Lejos de colocarse en un lugar defensivo, Darío Barassi admitió que muchas veces siente que está haciendo muchísimo dentro de la crianza: “Yo siento que estoy un montón. Entonces, es como que a veces también siento que hay un proceso de cambio”, reflexionó.

La experiencia de Darío Barassi al convertirse en padre

Darío Barassi explicó que una de las situaciones que más lo hizo tomar conciencia sobre la carga mental ocurrió cuando su esposa tuvo que viajar por trabajo y él quedó completamente a cargo de sus hijas durante varios días: “Cuando de repente mi mujer se va una semana por laburo afuera y yo me tengo que ocupar, yo de repente, las estoy vistiendo y miro el uniforme de la mañana y no tengo la menor idea de cómo se prende esa falda”, confesó.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión junto a sus hijas

Sin embargo, más allá de lo anecdótico, Darío Barassi aseguró que esa situación le permitió entender la enorme cantidad de información y responsabilidades invisibles que su esposa maneja diariamente: “Ustedes manejan una cantidad de información…”, señaló, reconociendo el trabajo que muchas madres sostienen todos los días.

Darío Barassi compartió una profunda reflexión

Durante la entrevista, Darío Barassi insistió en que la paternidad no debería pensarse desde el lugar de la “ayuda”, sino desde la corresponsabilidad real dentro de la familia: “La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo al cien por ciento”, sostuvo. Con estas declaraciones, el conductor mostró una faceta mucho más introspectiva y dejó claro que la crianza sigue siendo un aprendizaje constante para muchas familias.