Darío Barassi se sinceró sobre la crianza de sus hijas: "Si necesita a alguien que sea a su papá"

La paternidad de Darío Barassi siempre aparece atravesada por el humor en redes y en televisión, pero detrás de ese tono relajado hay una mirada mucho más profunda y honesta sobre lo que implica criar a sus hijas. Lejos de construir una imagen ideal, el conductor viene mostrando una versión más realista, la de un padre presente, pero también exigente.

Darío Barassi y su familia

Esa faceta quedó aún más expuesta durante su paso por Sueño Sagrado, donde habló sin filtro sobre sus inseguridades, contradicciones y decisiones cotidianas. Entre risas Darío Barassi dejó frases que revelan no solo su forma de criar, sino también las tensiones que atraviesan a muchos padres en la actualidad.

Darío Barassi sobre las exigencias hacia sus hijas

“Soy muy exigente. Les exijo mucho, que eso no me gusta. Me exijo mucho, que eso tampoco está bueno”, comenzó. En ese mismo sentido, el conductor profundizó sobre ese ida y vuelta interno que lo define: el de querer dar siempre más y frustrarse cuando no lo logra. “Soy un papá que trata de darlo todo y cuando no puedo me castigo por no hacerlo”, confesó.

Sin embargo, también dejó ver un costado más consciente, capaz de frenar a tiempo: “A veces la miro a los ojos y le digo: ‘Perdoname, andá a jugar, olvidate, soy un denso’”. Lejos de posicionarse desde un lugar de autoridad rígida, Darío Barassi mostró una paternidad en revisión constante, donde el error no se oculta, sino que se reconoce y se repara en el momento.

El mayor debate para Darío Barassi

Otro de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando habló de un tema cotidiano pero cargado de significado: las pijamadas. Allí, Darío Barassi fue claro con su postura. “Tiene 6 años… que duerma en su cama, que si se levanta necesite a alguien que sea su papá y a su mamá”, expresó.

Aunque reconoció que muchas de las compañeras de su hija ya participan de estas actividades, él tiene otra postura. Lejos de imponer una negativa absoluta, el conductor encontró un punto intermedio: negociar. Así nació el concepto de “prepijamadas”, encuentros que se extienden hasta la noche pero sin dormir fuera de casa. “Vos andá, cuando no des más te traigo. Si quieren venir a casa, bienvenidas… ¿quieren venir 70? Vengan”. Así, Darío Barassi dejó claro que además de tener una crianza consciente y respetuosa, trata de que sus hijas vivan cada etapa que les corresponde.