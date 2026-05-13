Darío Barassi mostró cómo remodeló la habitación de sus hijas, Ines y Emilia

En el universo del diseño de interiores de lujo, el actor y conductor Darío Barassi ha creado una solución perfecta para el cuarto de sus hijas, Emilia e Ines: una cama en dos niveles a medida que equilibra perfectamente funcionalidad, belleza y diversión. Concebida para un espacio generoso pero no excesivo, esta pieza demuestra cómo el mobiliario infantil puede alcanzar el nivel de una obra de autor.

Dario Barassi y el desafío del cuarto de sus hijas

Al comenzar el proyecto, Darío Barassi expresó su preocupación por el cuarto de “las enanas” (Emilia e Ines). El principal reto era encontrar el equilibrio exacto: un diseño que fuera lúdico pero estético. Su hija menor tenía originalmente una camita más baja pero pasaba la mayor parte del tiempo en la cama de su hermana mayor.

Ante esta situación, Barassi contactó a un equipo de interioristas y le pidió una modificación. El resultado fue una propuesta completamente nueva, una cama en dos niveles que respetara la estética deseada y resolviera las necesidades reales de las niñas.

Darío Barassi: Diseño, seguridad y funcionalidad en perfecta armonía

La cama en dos niveles es una pieza de ebanistería contemporánea construida en madera con acabados en tonos claros y blancos. Se destaca por su techo ondulado que evoca una casa de cuento, un arco elegante, barandas seguras y ventanas decorativas.

Las escaleras integradas incorporan amplios cajones de guardado con molduras, optimizando el almacenamiento. Se mantuvo el mismo lenguaje estético de la pieza anterior: frentes con moldura y detalles consistentes. Según el equipo, cada elemento fue pensado con obsesión por el detalle, logrando un mueble que ofrece seguridad, comodidad, diseño y un espacio claramente lúdico. Barassi celebró que el equipo “lo entendió perfecto”.

Darío Barassi mantiene reserva con respecto a sus hijas.

Darío Barassi y la emoción de un proyecto que trasciende

La entrega del proyecto generó una gran emoción en Darío Barassi. Visiblemente satisfecho, el actor afirmó: “Estoy pero chocho... fascinado”. Junto a su equipo celebró con abrazos y risas, destacando que la cama tiene “todo lo que tiene que tener: seguridad, comodidad, diseño y es un espacio lúdico”.

Es que el nuevo mobiliario de Darío Barassi para sus hijas no es simplemente una cama en dos niveles, sino una solución pensada con cariño y profesionalismo. Representa una forma moderna y sofisticada de habitar la infancia, donde la belleza duradera, la inteligencia espacial y la magia se combinan en un solo elemento.