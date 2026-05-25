Indiana Cubero volvió de Disney y se fue a Mar del Plata con su novio, Thiago Silvero

Indiana Cubero regresó a la Argentina después de su viaje por Estados Unidos y eligió Mar del Plata para disfrutar unos días junto a su novio, Thiago Silvero. La joven compartió momentos de descanso en la costa, en un entorno que combinó playa, abrigo y buena compañía, mostrando cómo organizó su tiempo tras volver del exterior.

El tierno viaje de Indiana Cubero y su novio, Thiago Silvero, en Mar del Plata

Indiana Cubero regresó a la Argentina después de un viaje familiar a Estados Unidos junto a su madre, Nicole Neumann, sus hermanas y Manu Urcera. A pocos días de volver, la joven decidió disfrutar de un descanso en Mar del Plata junto a su novio, Thiago Silvero. La pareja compartió momentos de desconexión en la ciudad balnearia, mostrando cómo aprovecharon el tiempo juntos.

Indiana Cubero y Thiago Silvero

Entre las primeras publicaciones que hizo la pareja en la costa argentina, se los pudo ver en un ascensor, reflejando la intimidad de su salida. Luego, ambos publicaron fotos en la playa, donde se los veía abrazados y con ropa abrigada, disfrutando del clima en pleno otoño con días de abundante frío. La elección de este destino les permitió compartir jornadas tranquilas y alejadas de la rutina. Cabe destacar que parte de la familia de la hija de Fabián Cubero vive en la ciudad balnearia.

El viaje a Mar del Plata se convirtió en una oportunidad para que Indiana Cubero y Thiago Silvero compartan tiempo en pareja. Cabe destacar que el joven futbolista acaba de terminar una larga temporada en el torneo argentino. Este momento de desconexión les permitió seguir sumando postales juntos y marcó el tono romántico de la escapada.

Indiana Cubero y Thiago Silvero en Mar del Plata

A principios de 2026, la modelo y el futbolista iniciaron un vínculo que nació en el entorno de Vélez, club donde la joven pasó gran parte de su infancia acompañando a su padre y donde el deportista es defensor. A través de sus redes hicieron pública su relación; desde entonces se muestran cercanos y con una complicidad clara, con detalles que muestran el buen momento que pasan juntos.

Las increíbles vacaciones en Disney de Indiana Cubero con sus hermanas y Nicole Neumann

Hace algunas semanas, Indiana Cubero emprendió viaje a Estados Unidos para compartir una escapada familiar con Nicole Neumann y Manu Urcera por el cumpleaños de 15 de su hermana, Allegra. El viaje incluyó recorridas por parques temáticos, espectáculos y encuentros con animales, convirtiéndose en una experiencia que quedó registrada en múltiples imágenes que postearon en sus redes sociales.

Indiana, Allegra, Sienna Cubero, Nicole Neumann, Cruz y Manu Urcera

Uno de los momentos más destacados fue la visita a los parques de diversiones, donde cada jornada estuvo marcada por atracciones y recorridos temáticos. Desde las islas flotantes de Avatar en Animal Kingdom hasta los jardines de Hollywood Studios, cada salida estuvo repleta de risas y paseos inolvidables. La modelo y sus hijas disfrutaron de shows en vivo y actividades que reflejaron la variedad de propuestas del destino.

Las salidas también incluyeron encuentros con animales, una actividad de safari que aportó un componente distinto al viaje. Las imágenes mostraron cómo Indiana, Allegra y Sienna Cubero aprovecharon cada momento para compartir con su hermano menor, Cruz Urcera. El recorrido por Estados Unidos se completó con paseos por Miami y actividades que combinaron entretenimiento y naturaleza.

Indiana, Allegra, Sienna Cubero y Nicole Neumann

Indiana Cubero disfrutó semanas de viajes que la llevaron de Estados Unidos a Mar del Plata, donde compartió días de descanso junto a Thiago Silvero. La joven combinó momentos familiares con una escapada en pareja, mostrando cómo logró aprovechar cada momento combinando experiencias únicas. La relación con el futbolista, que surgió de Vélez, se consolidó a finales de 2025 y se mantiene con un perfil bajo, pero con algunas publicaciones juntos.

VDV