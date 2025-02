Los Premios Grammy 2025 presentaron a los más talentosos de la industria de la música, y a los nominados por la academia. Sin embargo, también es un buen evento para que los artistas demuestren su poder dentro de la moda, y las referencias que logran hacer. Si bien hubieron grandes cantantes que se robaron las miradas por lo lujoso del look, otros eligieron ir por un lado extravagante y se llevaron muchísimos comentarios por su audacia.

De Taylor Swift, Sabrina Carpenter a Olivia Rodrigo, los mejores looks de los Grammy 2025

De Cardi B a Billie Eilish, los looks más llamativos de los Grammy 2025

La moda es un gran acompañamiento para exclusivos eventos, y se vuelve una forma de representar al arte de una manera original y lujosa. Por eso, muchos de los cantantes nominados o premiados de los Grammy 2025 utilizaron la alfombra roja para demostrar su visión y capacidad de extravagancia. Cardi B fue una de ellas, que decidió presentarse con un vestido de escote profundo, plumas y lentejuelas bordadas a mano. Este mismo fue el que usó la presentadora de televisión Tonka Tomicic, para la gala de Viña 2017.

Cardi B

Billie Eilish fue otra de las destacadas de la noche. Si bien no se llevó ningún galardón por su disco "Hit me soft and hard", se robó las miradas de los presentes con un boy-ish soft look, estilo marinero de pantalones y zapatos de charol. De esta misma manera, Kim Gordon decidió mostrar su diferencia con un delicado accesorio de brillos plateados que imitaban a los cuernos del diablo. El mismo lo combinó con un conjunto total black.

Billie Eilish

Kim Gordon

Muchos artistas eligieron los accesorios para demostrar un look fuera de lo común. Jaden Smith se viralizó en redes sociales por su extraño atuendo. El joven llegó junto a su hermana Willow, quien deslumbró con un conjunto atrevido. Ella lució un corpiño negro y pantalones cortos a juego, combinados con un abrigo largo negro. Sin embargo, el hijo de Will Smith de 26 años, vistió un esmoquin negro clásico, y añadió un voluminoso tocado negro con forma de castillo de varios niveles. En esa línea, Joy Villa mostró un vestido dorado con lunares del mismo color, y le agregó un llamativo collar con la cara de un perro. Sin embargo, lo que se robó la atención fue una gorra roja, que trajo a recuerdo la clásica que usa Donald Trump en sus presentaciones.

Jaden y Willow Smith

Joy Villa

Sin embargo, las que más se destacaron fueron las ganadoras de galardones. Su talento no solo fue demostrado en el escenario y por los premios que lograron conseguir con su trabajo, sino que además, dejaron una huella en la alfombra roja. Doechii, Sierra Ferrell, Chappell Roan y Lady Gaga rompieron las redes sociales con voluminosos vestidos y referencias al arte clásico, continuando con su estilo musical que fue premiado.

Doechii

Sierra Ferrell

Chappell Roan

Lady Gaga

Los Grammy 2025 no solo muestran a lo mejor de la música, sino que también le brindan un espacio a los cantantes para demostrar su talento en la moda. Mientras que algunos decidieron lucir atuendos lujosos y llenos de glamour, otros se la jugaron por la excentricidad y jugar con el arte fashionista.

A.E