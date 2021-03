De la manera menos pensada, Guido Kaczka reveló el nombre de su cuarto hijo

Guido Kaczka quedó sorprendido luego de que dos participantes adivinaran el nombre que escogieron junto a Soledad Rodríguez para su cuarto hijo. Sin rodeos, los jóvenes acertaron al decir "Eliseo".

Es que el conductor de televisión había sumado a uno de sus juegos en Bienvenidos a Bordo acertar cómo se llamará su bebé en camino. Tras semanas de intentos fallidos, finalmente descifraron su secreto mejor guardado.

"¿Saben cómo se llama mi hijito, que va a venir?", preguntó el productor a los jóvenes y ellos respondieron: "Eliseo". Después de escucharlos, Kaczka eufórico repitió: "Sí, Eliseo, qué lindo. Eliseo, metieron el nombre, metieron el nombre".

Según contó el papá de Romeo, Benjamín y Helena, no les fue fácil hallar un nombre que a ambos los convenciera hasta que fue a su pareja a quien se le ocurrió "Eliseo" y él relató que le contestó: "Es ese".

Guido Kaczka contó cómo le decían a su hijo antes de escoger el nombre

Guido Kaczka contó que antes de ponerse de acuerdo con Soledad Rodríguez respecto al nombre de su cuarto hijo, lo llamaban "bebito". "Un día me manda mensaje Sole y me dice: ´gordi no tenemos nombre", relató.

Y dio más detalles de la conversación: "Esta vez tiene que ser un nombre fácil, familiar, y siento que es Julián". Hasta que finalmente llegaron al indicado, "Eliseo", y ahora se hizo de público conocimiento.