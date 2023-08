Una nueva polémica disfrazada de chicana nació en la rivalidad que hay entre la periodista Marina Calabró y Flor Peña. La destacada periodista de Radio Mitre y La Nación + atacó directo al cuello a la actriz oficialista y se metió con su nivel de escolaridad.

En el informe habitual de Marina Calabró en Radio Mitre, la periodista atacó a la versátil artista con dos temas claves: 1, el casting de Got Talent Argentina, al cuál denominó “flojito” por llevar participantes que ya se han presentado en otros realities y luego apuntó contra su educación.

Marina Calabró reveló que Flor Peña no terminó el secundario y de paso, dio a entender que la actriz habría repetido años, pues manifestó que Flor Peña estaba un año escolar por debajo de ella, teniendo casi la misma edad.

Sobre el casting de Got Talent Argentina, Flor Peña dijo: “No voy a contestar. Es gente que trabaja a partir de la maldad. Justamente este programa no tiene maldad”, respondió la actriz.

El type fue pasado en LAM por Ángel de Brito, así que el periodista habló en vivó con Flor Peña y le consultó si era cierto lo que había dicho Marina Calabró sobre sus estudios y la actriz lo tomó con mucha naturaleza y reveló las materias que quedó adeudando: “No terminé el secundario porque me quedaron dos materias de quinto año. Matemáticas y química. No fui a un conservatorio. Todo lo estudié en privado”.

Flor Peña.

Flor Peña agregó que el quinto año lo hizo libre porque estaba trabajando mucho para ese momento pues empezó desde muy chica en los medios. “Debo dos materias”.

Ángel de Brito defendió a Flor Peña y le bajó el dedo a Marina Calabró

El conductor, amigo de Flor Peña y Marina Calabró, tomó partido ante este tema. Tanto sobre el casting de Got Talent Argentina como el de los estudios de Flor Peña que criticó la periodista, De Brito manifestó su desacuerdo con Calabró y apoyó a Telefe y a Florencia.

Marina Calabró.

“Es muy difícil con los casting de talento cuando han habido tantos programas de talento que haya gente que no tomaron en un reality se presenta a otro. No estamos en un país como Brasil o Estados Unidos”, comentó De Brito.

“¿Qué tiene que ver, Marina Calabró, que Flor Peña no haya terminado el secundario…?”, comentó Ángel de Brito en defensa de Flor Peña. “¡Qué pesada Marina Calabró!”.

S.A.