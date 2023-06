Florencia Peña utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores no solo momentos importantes de su día a día, sino que también para mostrar sus outfits. Ahora le tocó a su colección de microbikinis que está usando para disfrutar de sus vacaciones en México.

Mientras disfruta del calor, la actriz compartió un video en donde se la ve luciendo un traje de baño de dos piezas en un llamativo naranja neón. El corpiño es simple, con un clásico molde triangular con tiras largas que se cruzan en el abdomen. En cambio, la conductora completó el conjunto con una bombacha colaless y cavada que cuenta con tiras regulables a ambos lados de la cadera que ató en forma de moño.

La foto que compartió en sus redes.

El video que subió Flor Peña desde México, en donde se pudo ver la microbikini, se la vio intentando un nuevo deporte, el stand up. “Me quieren como instructora” declaró encima de la tabla con el remo en la mano.

Florencia está disfrutando de sus vacaciones en México.

A lo largo del video se pudo ver a Florencia Peña practicando este innovador deporte, mientras que en el texto de la publicación comentó: “Hoy me divertí con @juanoterook haciendo stand up paddle y fue un éxito. Me están pidiendo que sea instructora”.

El tierno video que compartió Flor Peña junto a su hijo

Desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó un tierno vídeo de Juan Otero, su hijo, cuando tenía tan solo 6 años y acompañaba a su mamá a los ensayos de las obras de teatro: "Encontré esta joyita de un ensayo de un espectáculo que yo hacía en Salta, donde Juan cantaba conmigo un temón de Fito’’ escribió Flor para acompañar el posteo.

Y luego sumó: "Una estrella estaba naciendo. Hijo e’ tigre", acompañado por un emoji gracioso. Recordemos, que Juan siempre se mostró muy identificado con las artes y el teatro, debido a la gran influencia de sus padres. El joven eligió TikTok para poder demostrar sus distintos talentos como el baile o la actuación.