Durante una entrevista en el programa ‘La Peña de Morfi’, Jésica Cirio vivió un tenso momento cuando la conductora Georgina Barbarossa la cuestionó sobre el escándalo que atraviesa Martín Insaurralde. La expareja enfrenta numerosas causas judiciales debido a la polémica entre el político y Sofía Clerici tras la publicación de diversas fotos que comprometían al exjefe de Gabinete.

Martín Insaurralde.

La pregunta que no quiso responder Jésica Cirio

Durante la entrevista con Jésica Cirio, Georgina Barbarossa lanzó una pregunta directa causando un incómodo silencio, dejándola sin palabras por un breve momento. "Para todos es una gran sorpresa ver que una persona que trabaja en el Gobierno tiene gastos tan elevados. Eso es lo que me llama la atención, que no te hayas dado cuenta de decir, '¿de dónde saca esta plata?'. Porque no es normal", cuestionó la conductora de La Peña de Morfi.

Georgina Barbarossa y Jésica Cirio.

Sin embargo, la vedette optó por no abordar la tajante pregunta. En otros momentos de la entrevista, la conductora volvió a hacerle la misma pregunta y la modelo continuó sin querer responderla. "No soy investigadora", señaló.

Luego, la exvedette negó rotundamente haber recibido más de 20 millones de dólares por parte de Martín Insaurralde durante el tramo de su divorcio. “Es una absoluta mentira. No entiendo por qué se instaló esa barbaridad. Son cifras que nunca vi en mi vida y no entiendo por qué se instaló eso”, expresó Jésica Cirio, desmintiendo los hechos.

Además, Jésica Cirio respondió sobre las causas judiciales en su contra, donde se denunciaron sobre un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Me angustia tener que estar pasando por esta situación tan injusta porque yo trabajé toda mi vida. Sigo trabajando y amo lo que hago. Como dije desde el día uno, estoy dispuesta a que se me investigue de arriba a abajo”, manifestó la presentadora.

Por último, Jésica Cirio concluyó asegurando que está dispuesta a cooperar con cualquier investigación sobre el caso que sea necesaria. “Estoy abierta a eso y no tengo ningún problema. Estoy tranquila por ese lado. Si bien es una situación horrible todo esto mediático y todo esto que estoy viviendo por mi familia y por mi hija, también estoy a disposición de o que sea necesario”, cerró la modelo en su mano a mano con Georgina Barbarossa.

P.C