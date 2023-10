Jésica Cirio decidió ir al programa que conduce con Georgina Barbarossa para poder tener una entrevista con la conductora. Después del escándalo de Martín Insaurralde y las fotos hot con Sofía Clerici, la modelo no se escondió y salió a dar la cara en su programa 'La Peña de Morfi'. La conductora habló sobre cómo fue su matrimonio con el referente político.

La vedette reveló que le sorprendió la relación de su exesposo y Sofía Clerici, aunque ella tenía sospechas de las infidelidades de él: “No tenía confirmaciones de nada, solo cosas que no me cerraban y no me hacían bien ni feliz”. “Fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer que no era así, ya no sé qué pensar”, siguió la modelo.

“Sentí que todo lo que viví con él fue una mentira”, acotó Jésica. "No es el mismo del que me enamoré", atacó la modelo. “Fue una relación feliz, en principio lo fui. Pero en los últimos momentos fue decayendo por no tener tiempo cada uno. Empecé a notar cosas que no me hacían bien, no me daba seguridad y decidí irme”, respondió cuando Georgina le preguntó si se arrepentía de su matrimonio.

Jésica Cirio habló sobre los lujos que subió Sofía Clerici después de confirmar que estuvo con Martín Insaurralde. “No es la vida que tenía conmigo. Yo hacía mi vida, y él la de él. Nunca vi una ilegalidad en nada. Yo me daba mis gustos, como lo hice siempre”, cerró la modelo.

