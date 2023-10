Jésica Cirio habló sobre las infidelidades de Martín Insaurralde durante su matrimonio

Hace unos días, Jésica Cirio viene siendo tendencia por el escándalo de Martín Insaurralde y sus polémicos viajes al exterior. La modelo estuvo casada con el referente político de 2014 a 2023, ahora, la conductora se sinceró y habló sobre las infidelidades del exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires.

Entre idas y vueltas, la modelo se presentó en el programa que conduce con Georgina Barbarossa, 'La Peña de Morfi'. Su compañera le realizó una entrevista exclusiva en donde se animó a preguntarle de todo. "¿Cómo te enteraste de la infidelidad?", le preguntó la conductora por todo el escándalo del político y las fotos subidas de tono con Sofía Clerici cuando todavía estaba con Jésica.

"Fue muy angustiante, sentí defraudación, sentí frustración. Me enteré el fin de semana como todos, si bien desde noviembre las cosas no estaban bien", explicó la vedette. "¿vos te separaste en noviembre?", consultó Georgina. "Sí. Tuve sospechas de infidelidades, pero nada confirmado. Cosas que no me cerraban y no me hacían bien", continuo la modelo.

"¿Cuándo viste todas esas imágenes qué sentiste?", preguntó Georgina Barbarossa respecto a las fotos que circulaban de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. "Como que todo el resto era mentira. Lo que viví todos estos años, una traición y una frustración", dijo entre lágrimas Jésica Cirio.

