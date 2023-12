Débora Bello es la esposa del cantante Diego Torres y madre de Nina Caccia. La niña nació el 12 de marzo del 2013 en el sanatorio Otamendi, donde quedó internada por un tiempo debido a su prematura llegada. Nina pasó por neonatología porque Débora empezó a tener contracciones 3 semanas antes de lo planeado.

La familia de Diego Torres

"La nena está perfecta. Salió con mucha vitalidad de la panza, haciendo sonar sus pulmones en honor a su abuela", explicó el cantante tras el nacimiento de su única hija. "Estaba festejando mi cumpleaños y Debora se descompuso y tuvimos que salir a las corridas al sanatorio. Estoy feliz de tener una hija y que tenga mi mismo signo, piscis", finalizó.

El complicado nacimiento de Nina Caccia

Sobre el momento del parto, el artista contó que fue ameno. “Estuvo el equipo médico y nos acompañó mi prima Gabriela, que es instrumentista, e hizo que la pase muy bien en el quirófano. Nos pusimos a cantar un poco pero el momento me superó", reveló en su momento.

Débora Bello, recientemente, subió una historia de Instagram en la que le agradecía todo su trabajo a Alejandro Falco, su médico, y explicó ella misma la experiencia que tuvo con el doctor. “Este hombre que adoro profundamente , fue mi obstetra. Totalmente dedicado a su profesión y a sus "embarazadas". Llevé mi embarazo con una contención hermosa a su lado. Nina nació de 32 semanas, prematura, con mucho riesgo ella y yo en el momento de parir. Pero este ser tan lindo me daba tranquilidad y me decía "todo va a estar bien, deja de llorar”, porque Iloré durante 3 días seguidos. Estaba aislada, nadie podía verme, tenía mucho miedo, no sabía qué iba a suceder con mi bebe, que iba a estar internada en NEO... Claramente todo salió muy bien. Nina estuvo 29 días en Neo, un montón. Pero cómo verán, mi pequeña leona es un guerrera”, detalló.

