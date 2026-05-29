Valentina Cervantes y Enzo Fernández mostraron la nueva decoración de su casa en Buenos Aires: black and white, piezas de diseño y comodidad

Valentina Cervantes y Enzo Fernández sorprendieron al mostrar la decoración que sumaron a su casa de Buenos Aires. La casa de la pareja refleja una propuesta estética que combina diseño y funcionalidad. La elección del black and white en piezas modernas y detalles bien seleccionados marcó una impronta que se integra a la identidad de cada uno. La ambientación se apoya en una paleta neutra y en elementos que marcan tendencia, dejando ver un estilo marcado.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández sorprendieron con la decoración black and white de su casa de Buenos Aires

En las últimas horas, Valentina Cervantes compartió en sus redes sociales una serie de fotos que mostraron a Enzo Fernández junto a sus hijos en el living de su casa. La publicación mostró como la decoración se organiza bajo una estética definida por la combinación black and white. El espacio cuenta con un sofá amplio en tono blanco, dispuesto en el centro del ambiente, acompañado por dos mesas bajas circulares en color negro. Sobre ellas la pareja decidió colocar libros de diseño y un difusor de varillas como detalles extras.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

El piso de madera que eligieron para el departamento de Buenos Aires aporta contraste a la paleta principal, mientras que las paredes blancas y los ventanales con cortinas livianas dan sensación de claridad y amplitud. La disposición de los elementos mantiene una estructura simple y funcional, en la que cada pieza logra equilibrar a la perfección el espacio, marcando algunas de las tendencias del interiorismo. “Buenos días, el día después del increíble evento de ayer”, escribió la modelo en el posteo.

En distintas oportunidades, Valentina Cervantes compartió imágenes en sus redes que permitieron a sus seguidores ver cómo decidió ambientar su casa. Entre los detalles que más destacan el espacio, se destacan elementos dorados que aportan brillo y acompañan la paleta principal, sin romper la armonía. Además, la mesa baja de diseño circular se convirtió en el punto de atracción dentro del living, marcando la impronta contemporánea.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Uno de los detalles más destacados dentro del living del departamento de la pareja es el gran cuadro que lo tiene a Enzo como protagonista. La obra lo retrata con la camiseta de la selección argentina en pleno festejo de un gol durante el Mundial de Qatar 2022, torneo en el que se consolidó como figura del equipo. Ubicada en un lugar central del ambiente, la pintura aporta un elemento personal que se integra de manera precisa con la estética del espacio.

El nuevo negocio de Valentina Cervantes y Enzo Fernández: Moda y campeones del mundo

En las últimas horas, Valentina Cervantes y Enzo Fernández inauguraron un nuevo proyecto vinculado al mundo de la moda. El emprendimiento abrió sus puertas el 28 de mayo en un evento que reunió a figuras destacadas del espectáculo y a varios campeones del mundo. La propuesta se centra en una línea de indumentaria que combina diseño y funcionalidad con prendas inspiradas en los viajes y la rutina de su familia.

Nicolás Tagliafico, Caro Calvagni, Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Fotos: Carlos Cervetto

La inauguración contó con la presencia de famosos que acompañaron la iniciativa. Entre ellos estuvieron Nicolás Tagliafico, Caro Calvagni, Julián Álvarez y Evangelina Anderson. El lanzamiento oficial de TwentyFour, marcó un nuevo capítulo para la pareja. Según explicaron, la idea de esta marca surgió por los constantes viajes que tienen que realizar por la vida del futbolista. Por lo que su propuesta se centró en prendas versátiles y fáciles de combinar.

El nombre elegido para la marca tiene un sentido particular para Valentina Cervantes y Enzo Fernández. La denominación hace referencia al número de camiseta que el futbolista utiliza en la Selección Argentina y, al mismo tiempo, transmite la idea de prendas pensadas para acompañar la rutina diaria en cualquier momento. La propuesta se orienta hacia diseños urbanos confeccionados en algodón, con cortes relajados que priorizan la comodidad.

Cachete Sierra, Valentina Cervantes y Evangelina Anderson | Fotos: Carlos Cervetto

Valentina Cervantes y Enzo Fernández eligieron para su hogar en Buenos Aires una propuesta que combina diseño contemporáneo y detalles funcionales, con una estética que se refleja en cada espacio de la vivienda. La fotos de su nuevo living llegó horas después de que la pareja festejara la inauguración de TwentyFour, una marca de indumentaria pensada para acompañar la rutina.

VDV