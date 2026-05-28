Frida Mazza, la hermana menor de Valeria Mazza: qué es de su vida y por qué promete ser la nueva it girl

Valeria Mazza es la modelo más importante de la industria argentina. Su paso por pasarelas internacionales la llevaron a elevar su nombre y abrirles las puertas a sus hijos para que sean parte de un mundo fashionista. Es así como varios miembros de su familia llamaron la atención de los usuarios de las redes sociales, y se coronaron como los herederos de la modelo. Sin embargo, hay una joven it girl que enamoró a los usuarios y sigue marcando su paso firme.

Frida Mazza es la hermana menor de Valeria Mazza, y una de las que más intriga genera a todos. Como parte del clan Mazza, se la ve disfrutar de importantes eventos y acompañar a todos los integrantes, mientras ella comienza a formar su propio camino. Con un estilo elegante y minimalista, una belleza natural y trabajos de modelaje para ciertas firmas, se vuelve una de las jovenes influencer más queridas, acompañada por su familia que la apoya en todo lo que se proponga.

Frida Mazza, la hermana menor de Valeria Mazza

¿Quién es Frida Mazza, la hermana menor de Valeria Mazza?

Frida Mazza es la hermana menor de Valeria Mazza y la nueva influencer que promete ser la it girl argentina más elegida por todos. Con aproximadamente 33 años de diferencia con la top model, la joven de 20 años es la hija de Raúl Mazz y Mercedes, su pareja, y vive en Santa Fé, Argentina. En muchos de los momentos que comparten los integrantes más conocidos de la familia en redes sociales se ve a Frida como parte de los eventos.

A pesar de lo fuerte que empieza a pisar, gracias a que logra robarse la atención de los expertos de la moda en los eventos fashionistas, la hermana menor de la modelo deja en claro que mantiene un bajo perfil mediático, creciendo de a poco como rostro de algunos emprendimientos de moda elegante y sofisticada. Lejos de las grandes pasarelas, Frida mantiene una comunidad fiel de más de cinco mil seguidores, mientras va haciéndose paso en la industria nacional y como una nueva it girl de las redes sociales y la moda elegante y minimalista.

Frida Mazza, la hermana menor de Valeria Mazza

Frida Mazza y la relación con la familia de Valeria Mazza: el gran parecido con Taína Gravier y la complicidad

En vacaciones o eventos exclusivos, Valeria Mazza muestra cierta parte de la intimidad de su familia y de la diversión que ellos tienen. Es allí mismo donde aparece junto a todos ellos Frida Mazza, la hermana menor de la modelo. La joven mantiene una relación muy unida y de confianza con cada uno de los integrantes, a pesar de no ser del linaje Mazza-Gravier. Sin embargo, la cercana edad con los hijos de la reconocida pareja hizo que se volviera, incluso, casi una hermana para ellos. Con Balthazar Gravier se lleva entre 5 y 6 años; con Tiziano Gravier, hay unos 3 o 4 años de diferencia; y con Benicio Gravier tienen prácticamente la misma edad.

Taína Gravier, Frida Mazza, Valeria Mazza

Sin embargo, con la que más tiene relación es con Taína Gravier. Con la menor de las hijas de Valeria, Frida se vuelve también una hermana mayor, dado que tienen una diferencia de edad aproximada de 2 o 3 años. Esto las lleva a volverse muy unidas y cómplices en la moda y en sus secretos personales. En su cuenta de Instagram, la nueva it girl comparte diversas fotografías junto a Taína, demostrando la conexión que ambas tienen, y algunos usuarios destacan el parecido físico que las vuelve casi gemelas.

Taína Gravier, Frida Mazza

Frida Mazza, la nueva it girl argentina

Frida Mazza promete ser la nueva it girl argentina, y una de las favoritas de las redes sociales. Su conexión con la moda y las tendencias viene desde su hermana mayor, Valeria Mazza, que no duda en llevarla a eventos exclusivos, o mostrarle de cerca el camino del modelaje. Es así como la joven comenzó a construir su propio camino, acumulando por el momento una comunidad de más de cinco mil seguidores en Instagram. Tras haber finalizado el secundario, comenzó a ser el rostro de algunos emprendimientos, marcando las tendencias minimalistas y elegantes para las nuevas generaciones.

Sin embargo, lejos de lo que muchos creían, Frida se diferencia al mantener un bajo perfil mediático, y compartiendo solo las mejores postales de su trabajo en la moda o con sus amigos, resguardando la intimidad de su familia. A pesar de esto, captó la atención de los usuarios en plataformas como TikTok, donde comparte videos casuales e historias de hermanas junto a Valeria y sus sobrinos, y se sigue abriendo paso en su cuenta de Instagram como una it girl de las nuevas generaciones.

Frida Mazza, la hermana menor de Valeria Mazza

El clan Mazza sigue pisando fuerte en la industria de la moda argentina, y deja en claro el lugar que se ganaron con años de trabajo, belleza natural y un carisma perfecto para el mundo del modelaje. Frida Mazza es la hermana menor de Valeria Mazza, y la nueva promesa it girl que mantiene a las nuevas generaciones atentas en su estilo y su camino fashionista.

A.E