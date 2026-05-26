El antes y el después del living de Valentina Cervantes y Enzo Fernández: estilo moderno, detalles dorados y la mesa que es tendencia

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se encuentran instalados en Inglaterra por la carrera futbolística del campeón de la selección argentina. Sin embargo, siguen atentos a la renovación de su casa en Buenos Aires. En las últimas horas, trascendieron imágenes que muestran el antes y después de su moderno living.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández transformaron el living de su casa de Buenos Aires

Trascendió el impactante antes y después del living de la casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández. La pareja apostó por una increíble transformación marcada por el diseño moderno, los detalles sofisticados y una de las tendencias deco más fuertes del momento.

La modelo y el futbolista decidieron darle un giro completo a este espacio de su hogar y el equipo que los acompañó mostró parte del resultado en redes sociales. Este firma especializada en decoración e interiorismo los ayudó a lograr ambientes más cálidos, elegantes y funcionales. En las imágenes del antes, el living y comedor lucían mucho más despojados, con muebles oscuros, líneas clásicas y una distribución más tradicional.

El antes del living de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Según se puede ver, la gran mesa rectangular rodeado de sillas tapizadas ocupaba el centro de la escena y aportaba un estilo sobrio y minimalista. En el fondo, un amplio sillón en tono claro acompañaba por una estética monocromática. Sin embargo, en la renovación Valentina Cervantes y Enzo Fernández se inclinaron por un concepto mucho más moderno y armónico.

Uno de los grandes protagonistas del cambio fue la incorporación de una mesa redonda negra, una pieza que se convirtió en tendencia dentro del mundo deco por su capacidad de generar ambientes más fluidos, cercanos y sociales. Este tipo de mesas no solo suaviza las líneas del espacio, sino que además aporta dinamismo y favorece la circulación.

Así quedó el living renovado de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

La nueva mesa del living de Valentina Cervantes y Enzo Fernández fue combinada con sillas tapizadas en tonos claros y curvas envolventes, una elección que suma sofisticación y comodidad. Asimismo, incorporaron muebles de líneas limpias y bajas, como un gran rack negro para la televisión, acompañado por objetos decorativos minimalistas y complementos dorados que elevaron la estética del ambiente.

Los detalles metálicos en esta tonalidad fueron otra de las claves de la renovación. Desde pequeñas esculturas hasta accesorios decorativos, estos toques aportaron calidez y un aire elegante sin perder la modernidad que domina toda la casa. El living también ganó protagonismo gracias a una paleta neutra y luminosa. Los tonos crema, negro y madera natural se fusionaron para crear un sitio equilibrado, actual y acogedor.

El significativo cuadro que se destaca en el living de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el enorme cuadro protagonizado por Enzo Fernández que incorporaron en el living. La obra lo muestra con la camiseta de la Selección argentina mientras grita un gol durante el Mundial de Qatar 2022, torneo en el que se catapultó como una de las grandes figuras del equipo campeón.

Sin dudas, esta pintura, ubicada como pieza central del ambiente, aporta un toque personal y emocional al espacio. El cuadro se integra a la perfección con la estética del living gracias a su paleta neutra y al mobiliario contemporáneo elegido para la reforma.

El detalle sentimental que hace referencia al Mundial que colocaron Valentina Cervantes y Enzo Fernández en su living

De esta manera, el antes y el después del living de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llamó la atención en redes sociales. El resultado final refleja un estilo moderno, detalles dorados y la mesa redonda de madera que es tendencia. Una estética alineada con la moda actual en decoración de interiores y los gustos de la pareja.