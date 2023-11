Delfina García Moritán es una de las jóvenes argentinas con mayor influencia sobre la moda de las adolescentes. La morocha utiliza sus redes sociales para compartir sus outfits y todos los usuarios se desesperan por saber. La hija de Milagros Brito apostó por un vestido con transparencias que es furor.

Delfina García Moritán apostó por un vestido de transparencias que es furor

A pesar de que es muy reservada con su vida privada en las redes sociales, Delfina comparte la misma pasión por la moda que Pampita. Sus redes sociales lograron formar una comunidad de seguidoras que admiran su estilo a la hora de vestir y como combina las tendencias.

La joven de 17 años, a su vez, desfiló en uno de los eventos de Buenos Aires Fashion Week y dio un paso más en su recorrido por la industria de la moda argentina. A través de su cuenta de TikTok, García Moritán compartió el increíble outfit que utilizó para una fiesta y que dejó a todos boquiabiertos.

Se trata de un vestido negro de transparencias que es tendencia. El diseño no solo tiene un montón de frunces con tul en color negro, sino que la base del vestido es en color nude, lo que genera el efecto de que quien lo lleva no está vestido. Asimismo, la prenda deja a la vista los pezones y la adolescente no le temió a dicho detalle.

Otros detalles del vestido son el tajo que deja a la vista una de las piernas, el torso más estrecho que la pollera lo que dejó a la vista su espalda y el moño que se forma por detrás a la hora de atarlo. Para finalizar el look, Delfina García Moritán se realizó una colita de pelo y usó unos borcegos de caña media.