La joven Delfina Wagner y el ex participante de Gran Hermano 2022 Alfa, ya no se esconden más y blanquearon su relación al mundo. Hace unos días, en el programa "A la Barbarossa", la pareja estuvo presente y fueron criticados por la diferencia de edad que hay entre ambos. A los oídos sordos a las palabras necias, la nueva pareja del mundo del espectáculo vive una romántica historia de amor.

Delfina Wagner y Alfa cenaron juntos en Puerto Madero

En las últimas horas, la comunicadora Delfina Wagner, compartió en su cuenta de Twitter, una foto con su novio cenando en Osten, un lujoso restaurante de Puerto Madero. Ante el posteo, sus seguidores dejaron picantes comentarios haciendo referencia nuevamente a la amplia diferencia de edad de ambos. "Romeo y su nieta", "Ojala los abuelos sean eternos", "Que lindo el reencuentro con el nono", entre otros del mismo índole.

Nancy Pazos y su cruce con Delfina Wagner

Mientras Alfa recibía palabras de elogio y buenas vibras luego de que blanqueara su relación en "A la Barbarossa" con la joven de 19 años, Delfina Wagner, quien se mostró horrorizada con el nuevo amor del ex Gran Hermano, fue nada mas y nada menos que Nancy Pazos. Quien inició con el tema, fue Alfa, quien dijo: "Hubo mucha gente acá y en otros lugares que juzgaron la diferencia de edad, decían que es muy chica. Si yo mañana salgo con una de 30, van a decir 'tiene 30 años', lo mismo si salgo con una de 50. Yo nunca dejé que nadie se meta".

Delfina Wagner y Alfa

Esto, fue una maravillosa entrada para la periodista Nancy Pazos quien dejó unas filosas palabras: "No me gusta. Voy a decir exactamente lo mismo que dije en su momento cuando sucedía algo parecido con Camila dentro de la casa de Gran Hermano. A mí, la verdad, me influye. Y disculpame Alfa, me cuesta mucho el tema de la diferencia de edad".

Nancy Pazos y Delfina Wagner

En ese momento, fue cuando Delfina interrumpió y agregó: "¿Hasta cuándo vamos a seguir juzgando las decisiones de una mujer adulta?". Nancy, quien no pudo con se genio, le respondió: "Yo no la estoy juzgando. Disculpame, Delfina, yo te respeto absolutamente y estoy segura de que sos una mina inteligente. Yo también a tu edad tenía determinadas características que quizás le llamaban la atención a personas mayores".

Nancy Pazos

Quien busco poner paños frio a la situación, quien agregó: "A mí no me hace ruido, yo estoy a favor. Ella es mayor de edad y tiene 20 años", buscando finalizar con la discusión.

J.M