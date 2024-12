El vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi es uno de los temas más comentados del momento. Este lunes, la pareja dejó de lado la discreción, ya que se filtró un video en el que ambos aparecen compartiendo una noche de diversión en un reconocido boliche porteño.

Las imágenes, compartidas por “Intrusos”, no tardaron en viralizarse y parecen confirmar lo que hasta ahora eran solo rumores: la actriz y el futbolista ya no se esconden.

Según informó el periodista Guido Záffora, la noche comenzó en Gardiner, un exclusivo restaurante de Buenos Aires. La China llegó acompañada de su amiga y colega María del Cerro, con quien disfrutó de una cena en un ambiente distendido. “Divinas las dos, muy relajadas y divertidas”, comentó Záffora.

Minutos más tarde, Mauro Icardi llegó al lugar en compañía de un amigo. Aunque durante la cena no se mostraron juntos, fue en el boliche Tequila, al que accedieron a través de un pasillo interno desde Gardiner, donde la conexión entre ellos quedó expuesta.

El video que desató la polémica

En el material difundido, se puede ver a la actriz y al futbolista en actitud cariñosa dentro del boliche. Según Záffora, la actriz y el futbolista no dudaron en mostrarse juntos frente a los presentes, e incluso se habrían dado “besos furiosos” en plena pista. Sin embargo, no todo fue diversión. En un momento, la China habría notado que estaban siendo grabados, lo que generó cierta tensión. “Se dieron cuenta de que alguien los estaba filmando y hubo un forcejeo. Fue un momento incómodo”, relató el panelista.

El contexto de esta relación no ha estado exento de controversias. El nombre de la China Suárez quedó ligado a Mauro Icardi tras el mediático Wandagate, el escándalo que involucró al futbolista y su entonces esposa, Wanda Nara, en 2021. Aunque en su momento la actriz optó por el silencio, su vínculo con Icardi volvió a ocupar titulares recientemente.

En medio de estas nuevas imágenes, se filtró un audio de Icardi que volvió a poner sal en la herida. En el mensaje, el jugador del Galatasaray no solo elogió a la China, sino que criticó duramente a su exesposa, Wanda Nara, acusándola de seguir “resentida” y de “hacer show” al hablar de la actriz. “Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”, declaró en el audio que se difundió en LAM.

Como era de esperarse, la aparición pública de La China Suárez y Mauro Icardi generó un aluvión de comentarios en redes sociales. Mientras algunos celebraron que la actriz haya encontrado un nuevo amor, otros criticaron a la pareja por lo mediático de su vínculo.

Además, la actitud de Icardi en relación con Wanda Nara sigue siendo un tema de debate. Muchos usuarios cuestionaron el mensaje filtrado, señalando que sigue alimentando una polémica que ya debería haber quedado en el pasado.