La foto de Nicole Neumann que confirmaría el romance con un reconocido deportista

La vida amorosa de Nicole Neumann sigue siendo un verdadero misterio. A pesar de que se le atribuyen varios romances, la modelo decidió vivir a full su soltería sin ataduras.

Sin embargo, la ex de Fabián Cubero fue descubierta disfrutando de un paseo en lancha en Neuquén con el piloto, Manu Urcera.

La página Chusmeteando compartió las imágenes y la información que le hicieron llegar sus seguidores, que la vieron en la ciudad patagónica visitando al deportista. A pesar de que Nicole no subió ninguna foto con él, desde este Instagram difundió imágenes de su paseo que también coinciden con las que compartió el automovilista.

Manu tiene 29 años y es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. El corredor se destacó por sus participaciones en las divisionales de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, logrando subcampeonatos en el TC Pista y Turismo Carretera.

Nicole Neumann y Manu Urcera, un romance apasionado

Los rumores de romance entre Nicole Neumann y Manu Urcera comenzaron a sonar con fuerza en inicios de este año cuando se vinculaba a la modelo con el empresario Luciano Vitori.

Cuando se conocieron, el automovilista recién se separaba y, algunos rumores lo vinculaban a su ex. “No quiero que Nicky se ponga mal, pero tengo una información fuerte: de muy buena fuente me llega que este muchacho se separó hace muy poquito y se sigue viendo con su ex”, dijo Sofía Macaggi tiempo atrás. “¡Y lo puedo probar! Así que ojalá se ponga las pilas con Nicole”, agregó.

