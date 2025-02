La moda impone las mejores tendencias para usar en cualquier ocasión. Los colores y atuendos más cómodos son compartidos por las celebridades, e incluso las royals, que tienen un peso muy importante en el mundo fashionista. De esta manera, y con diferentes apariciones en público, la China Suárez, Máxima Zorreguieta, Letizia Ortiz, María Vázquez, Sofía Zámolo y Rania de Jordania fueron las encargadas de marcar el color boom de la temporada 2025, y los seguidores no dudaron en seguirlo.

La China Suárez, Máxima Zorreguieta, Letizia Ortiz, María Vázquez, Sofía Zámolo, Rania de Jordania

Desde la China Suárez a la reina Máxima, los total looks tendencia con el color boom de la temporada

La China Suárez realizó un romántico viaje a Turquía y Milán, junto a su pareja, Mauro Icardi. Durante el mismo, no dudó en compartir las mejores fotos con los looks ideales de invierno. Sin embargo, hubo uno que llamó la atención debido a la elección del color tendencia: el rosa pastel. Diversas celebridades se mostraron en diferentes eventos, pero la actriz decidió usar un look comfy y deportivo para realizar el viaje de vuelta.

China Suárez

En esa misma línea, las royals decidieron realizar eventos protocolares con el rosa pastel. Por un lado, Máxima Zorreguieta utilizó un conjunto total pink, conformado por un pantalón sastrero y una camisa de seda. Finalmente, lo coronó con un tapado abrigado del mismo tono.

Máxima Zorreguieta

Letizia Ortiz también eligió el color para la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes y la entrega del “Premio Ñ 2024” a Park Chul. La reina de España utilizó un traje sastrero que combinó con una camisa borravino, continuando con la misma tonalidad pero más oscuro.

Letizia Ortiz

Por otro lado, Rania de Jordania terminó de confirmar que la realeza se une a las tendencias, cuando conoció al Papa Francisco y lució vestido rosa pastel de corte midi, con unas mangas largas de encaje.

Rania de Jordania

Por último, hubo un duelo de looks entre María Vázquez y Sofía Zámolo. Por el contrario de las anteriores, ellas participaron de una sesión de fotos y un sunset, pero lucieron el mismo vestido. Se trataba de uno largo hasta los tobillos, con un corte desde el muslo derecho, off shoulder. Obviamente, era rosa pastel.

María Vázquez y Sofía Zámolo

De esta manera, la China Suárez, Máxima Zorreguieta, Letizia Ortiz, María Vázquez, Sofía Zámolo y Rania de Jordania se volvieron de las influencias principales de la moda, al mostrar el color boom de la temporada 2025. Los amantes fashionistas no tardaron en darse cuenta y en destacar las diferentes formas en que podes lucir el rosa dependiendo el evento.

A.E