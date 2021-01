Desde Luther King a una roca lunar: Así fueron los cambios en el nuevo Despacho Oval de Joe Biden

Joe Biden ya tomó posesión del Despacho Oval de la Casa Blanca, y eso se nota. Además de estrenarlo firmando decretos para desfacer entuertos de su predecesor, Donald Trump, ha introducido cambios inmediatos en la decoración.

Lo único que se mantuvo fueron las cortinas doradas y los sofás color crema del republicano, pero el espacio ya es otro, sobre todo por lo simbólico: Biden ahora acompaña sus horas de trabajo con los bustos de dos activistas por los derechos humanos y, en concreto, por la igualdad racial, como son Martin Luther King y Rosa Parks.

Here's the new @POTUS Biden Oval Office via @washingtonpost - check out the painting of Benjamin Franklin by Joseph Duplessis, as well as the bust of Cesar Chavez behind the Resolute Desk. Opposite the desk - FDR, framed by 4 other American Presidents. pic.twitter.com/s7dMeFoYpw