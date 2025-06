El desgarrador mensaje de la Trilliza de Oro a siete años de la muerte de su hija: "No hay ni un día que no te piense"

Las trillizas de oro enfrentan cualquier momento juntas, y no dudan en ayudarse siempre que pueden. Las tres buscan mantener unida su relación como hermanas, e inculcan esos valores familiares en sus hijos, sobrinos y nietos. Este 25 de junio es uno de los días que más buscan el apoyo de la otra, ya que se cumple un año más de la muerte de la hija de María Eugenia. Para recordarla, ella decidió hacer un posteo en la cuenta de Instagram que comparten las hermanas, y dejó un desgarrador mensaje.

Trillizas de Oro

l desgarrador mensaje de María Eugenia a siete años de la muerte de su hija

Geñi Laprida era la hija mayor de María Eugenia Fernández Rousse, conocida como una de las trillizas de oro. La artista tuvo cuatro hijos con Horacio Laprida: Geñi, Horacio Jr., Laura y Pilar. Sin embargo, a sus 34 años, la más grande de ellos falleció, tras haber sido diagnosticada de cáncer de mama. Ella estuvo con tratamientos y una larga lucha contra la enfermedad, que le generó metástasis en el cerebro.

María Eugenia y su familia

La pérdida de la joven provocó un gran revuelo mediático, y toda la familia se pronunció en redes sociales al respecto. Todos los años, la recuerdan con amor y cariño, y Eugenia le dedica un posteo en su honor. Hace unas dos semanas atrás, hubiera sido otro cumpleaños más, y hasta sus hermanos compartieron historias en Instagram. Sin embargo, y a siete años de su muerte, la trilliza de Oro compartió una fotografía retro de su hija y escribió un desgarrador mensaje.

Trillizas de Oro

"Hace 7 años que te fuiste, pero estás en Cesitar y en Cala. Y ahora también en tus sobrinos", comenzó María Eugenia. De esta manera, expresó: "No hay ni un día en que no te piense, te hable, te recuerde, te extrañe. Tu ausencia algunas veces duele, y mucho, pero estás siempre dentro de mi. Seguí cuidándonos". En la postal, se la puede ver a Geñi con unos lentes de sol y disfrutando de una actividad al aire libre, y sus seguidores expresaron su apoyo con su "me gusta" en el posteo.

El doloroso posteo de María Eugenia a su hija Geñi

En otro año más, las Trillizas de Oro le dieron su espacio a María Eugenia para que exprese su dolor por la pérdida de su hija mayor. De esta manera, la acompañan en cada paso que da, y la ayudan a seguir adelante, con la mejor compañía. Las hermanas siguen siendo de las celebridades más unidas, que emocionan a todos con sus nuevos proyectos y su familia cada día más grande. Entre nuevos nietos o sobrinos, demuestran el amor que las rodea día a día.

A.E