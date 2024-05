Jesica Cirio protagonizó una fuerte polémica tras su casamiento con Elías Piccirillo, ya que Horacio Cirio, su padre, volvió a aparecer para dejar en claro que hará lo que sea necesario para poder tener un vínculo con su nieta.

El hombre rompió el silencio en el “Run rún del Espectáculo” y contó cómo se encuentra actualmente: “Ando muy bien, después del episodio cardíaco que tuve hace unos meses se puede decir que estoy 10 puntos. Estoy bien, cuidándome con mi medicación”.

Jesica Cirio junto a Elías Piccirillo en su boda.

Después, Horacio sorprendió al revelar que Jesica no lo invitó a su boda: “No, yo no tengo ningún tipo de comunicación con ella, ya me acostumbré a eso, no me causa el mismo impacto que me causó la primera vez. Que sea muy feliz y si ella está pensando que lo que está haciendo está bien".

Además, Horacio Cirio aclaró que Jesica Cirio no es parte de sus prioridades: "Qué sé yo, estoy abocado a mi hijito que me ama, a mi mujer que me cuida y hace poquito que nos casamos. Estoy haciendo una vida tranquila y feliz”.

El papá de Jesica Cirio quiere vincularse con Chloe Insaurralde y recurrirá a la Justicia

“No quiero dar más lástima ni pena ni nada que se le parezca. Si es la decisión de ella que no quiere hablar más conmigo, ¿qué le voy a hacer?”, explicó al aire el padre de la reconocida modelo.

Por último, Horacio Cirio expresó que recurrirá a la justicia para poder tener un vínculo con la hija de Jesica Cirio, Chloe Insaurralde: “No, casualmente estaba iniciando los trámites como para pedir legalmente, pero bueno, se dilató un poquito. Por mi culpa, el abogado me está esperando para que le lleve la documentación pertinente”.

J.C.C