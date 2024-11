Después de confirmar su romance, según el periodista Gustavo Méndez, Wanda Nara y L-Gante planean sus primeras vacaciones familiares, ambos junto a sus hijos. Si bien ninguno de los dos habló al respecto, el periodista anunció a través de Instagram que el destino elegido es Brasil, donde la pareja se tomaría unos días de descanso y pasaría sus primeras vacaciones familiares.

Más allá de que ninguno de los enamorados haya blanqueado la noticia, la ex del cantante de Cumbia 420, Tamara Báez, ya había dado indicios de esta escapada en Intrusos, cuando confesó que le permitió al padre de su hija Jamaica llevársela de vacaciones: “Si ella (Wanda) lo motiva a ser mejor padre, está todo bien. Yo a Jamaica no le niego nunca nada. De hecho, le permití que se la lleve de vacaciones. Se van ahora con Wanda”.

La foto de Wanda Nara junto a L-Gante y su hija Jamaica.

Vacaciones familiares entre Wanda Nara y L-Gante

Evidentemente, para la conductora de Bake Off y el cantante, haber confirmado su noviazgo, les habilitó el paso a nuevas oportunidades sin necesidad de esconderse. Es así como ahora, la pareja se prepara para una convivencia vacacional en otro país, y no menos importante, con sus hijos.

Gustavo Méndez, el periodista encargado de asegurar la noticia en Instagram, informó que la intención del viaje familiar está confirmada: “Chicos, confirmado, L-Gante y Wanda Nara se van de vacaciones con sus hijos a Brasil”. Además, agregó que ellos compartirán una foto en el destino en cualquier momento.

Por su parte, no es la primera vez que la ex de L-Gante apunta contra él, en más de una ocasión criticó su forma de llevar a cabo la paternidad, acusándolo de no estar presente en la vida de su hija. Sin embargo, en las últimas horas, compartió una foto en sus historias de Instagram mostrando la ropa que le compró a Jamaica para unas vacaciones. “Haciendo compritas para mi bebé que mañana se va de vacaciones. Lo que más quiero es que sea feliz y que tenga a las personas que ama bien cerca siempre. Lo real es lo que importa. Siempre fue así para mí”, expresó Tamara a través de Instagram, afirmando también su consentimiento para que Jamaica forme parte de las vacaciones entre Wanda Nara y L-Gante.

La historia que compartió Tamara Báez comprando ropa para las vacaciones de Jamaica.

Las declaraciones de Tamara Báez se dieron en medio de su enojo por la foto que publicó Wanda Nara con L-Gante y Jamaica, “en el medio del show”, como criticó Báez, quien además declaró en Intrusos que la relación entre la empresaria y el artista habría comenzado hace dos años, cuando ella seguía de novia con L-Gante y su hija tenía meses de vida. Más allá del enojo por una presunta infidelidad, Tamara remarcó que lo más importante para ella es su hija, y en este sentido, aseguró que no le molesta que se haya confirmado la relación, “mientras que él cambie como padre”.

