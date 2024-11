Luego de que en los últimos días Wanda y L-Gante blanquearan su romance, se generó una seguidilla de reacciones entre las respectivas exparejas de cada uno. Mauro Icardi ya expresó su rechazo borrando todas las fotos en sus redes sociales con ella y Maximiliano López decidió no quedarse atrás.

López actualmente vive en Londres junto a su actual pareja Daniela Christiansson y Elle, la hija que tienen en común. El padre de los tres herederos mayores de Wanda, no habría reaccionado de la mejor manera ante la noticia de que la empresaria oficializó su romance con el músico.

Maxi López se metió en la polémica y opinó sobre el noviazgo de Wanda Nara y L-Gante

Poco tiempo después del beso que fue captado por la cámara de Wanda en una emisión en vivo de Instagram, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que esto disgustó completamente a Maxi López. El motivo por el que el exfutbolista habría repudiado la unión sería porque “no queda bien parada la familia” según el posible testimonio que una persona de su círculo íntimo le habría revelado al conductor de Mitre Live.

El argentino de 40 años estuvo casado con Wanda desde 2008 hasta 2014 hasta que un día le presentó a su entonces amigo Mauro Icardi, de allí este último se enamoraría de Nara y conformarían una familia hasta su separación en 2021. Según Etchegoyen, una persona dentro de la familia López reveló que la confirmación de la pareja Wanda y L-Gante no le cayó nada bien al exdeportista que en septiembre de 2023 volvió a Argentina para visitar a su exesposa y a sus hijos. “Una persona del círculo íntimo me dice ´habla con Maxi porque no le cayó bien esto´ yo no creo que Maxi responda porque no es de meterse en estos temas” dijo el periodista evidenciando una faceta de un perfil bajo de López.

Luego de la confirmación del romance de uno de los máximos exponentes del RKT y la actual conductora de Telefe, se generó una fuerte grieta entre quienes apoyan el romance y quienes lo repudian, estando en este último grupo posiblemente Maximiliano López junto a Mauro Icardi.

CG