Lucila “La Tora” Villar estuvo en una relación con el cantante, Brian Joel Martignone, mejor conocido como BM, pero parece haber terminado rápidamente. Recientemente, Lo Más Popu subió algunas capturas con un detalle que confirmaría que estuvieron juntos en el mismo lugar.

El detalle que indicaría que Lucila “La Tora” Villar se habría reconciliado con BM

Hace algunos meses, la ex participante de Gran Hermano terminó su relación con su ex compañero de reality, Nacho Castañares, y después de unas semanas confirmó su romance con el cantante BM. La Tora compartió un video en sus redes sociales en el que se puede escuchar la canción de BM: “Bésame y yo te besaré. Yo te juro que no quiero a otra”. Pero la relación duró muy poco y en su momento se hablaba de rumores de infidelidad.

Recientemente, Lo Más Popu compartió algunas capturas en las que se ve un detalle que indicaría que Lucila “La Tora” Villar y BM han vuelto. Resulta que la ex participante de Gran Hermano se encuentra en España para ver a Duki en el Santiago Bernabéu y fue a cenar a un restaurante, y las historias de ambos protagonistas tienen similitudes que indicarían que es el mismo lugar.

