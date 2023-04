La ex participante de Gran Hermano 2023, habló de la polémica historia que subió Mora Jabor, otra ex participante del reality, y aclaró el revuelo mediático sobre su relación con Nacho. “Es una Mora de miércoles”, comenzó diciendo La Tora al cronista de LAM, Santi Sposato, cuando le respondió.

“Es un chiste interno que tenemos, tipo ‘que cornudos que son’, y bueno se desmadró todo. No tenemos dimensión todavía de toda esta locura”. Luego, el cronista le preguntó si aceptaría una propuesta de Marcelo Tinelli en el Bailando 2023, y la ex hermanita respondió: “Perdón al canal, pero yo estoy casada con Telefe. Me encanta Telefe, por cómo me cuidan, por todo y yo full Telefe. Los proyectos futuros quiero crecer ahí”.

La palabra de La Tora

Para finalizar, se tocó el tema Nacho, Sposato le preguntó si cree que le escriben muchas chicas. “No sé. Con lo bueno que está yo le escribiría”. La Tora dejó muy en claro que están disfrutando el presente y que confían al pleno uno en el otro.

La foto que compartió Mora donde la tildaron de “cornuda” a La Tora

El reality Gran Hermano 2022 llegó a su fin. Tuvo un ganador, el salteño Marcos Ginocchio y en segundo lugar salió Nacho Castañares, quien mantenía una relación dentro de la casa con La Tora. Algunos de los participantes tienen contacto entre ellos y hasta incluso salidas, como la de Mora y La Tora la noche del jueves.

La Tora y Nacho

Mora Jabor, compartió en sus historias de Instagram, una foto de La Tora, donde le escribió: “Con la cornuda número 1”. Si bien la novia de Nacho no reposteo la historia, esto generó un revuelo mediático en las redes donde se especuló una crisis en la pareja.

El posteo de Mora sobre La Tora

La Tora habló con la Revista Caras, donde confirmó que lo dicho por la ex hermanita, era solo un chiste: "Nooooo jajaja es un chiste que hace Mora, nos dice así a los dos", agregó La Tora. Para confirmar, la novia de Nacho Castañares confirmó que se encuentran muy bien.

