Lautaro Martínez y su familia, se encuentran envueltos en una polémica, ya que el día de ayer miércoles, trascendió la noticia sobre la firme decisión que tomó la Justicia de Milán, el futbolista tendrá que pagar un resarcimiento a la familia de Milagros Lizzola, exniñera y que falleció a causa de una grave enfermedad.

Desde la justicia laboral, determinaron que fue un ‘’despido ilegitimo’’, ya que la joven de 27 años falleció a principios de este año y pocos meses atrás había sido despedida. Hasta el momento no se sabe el monto de la indemnización, pero lo que sí, el futbolista se mostró furioso ante la delicada situación, al publicar un fuerte descargo junto con Agustina Gandolfo.

‘’Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió’’, se puede leer al principio del descargo.

El comunicado de Lautaro Martínez

Qué dijo el abogado de Lautaro Martínez

Sobre este contexto, el abogado del jugador habló con el periodista italiano Daniele Mari y brindó detalles sobre cómo se encuentra el proceso, el juicio contra la familia de la exniñera y desmintió la versión que circula en las redes sociales: "No es cierto que el Sr. Martínez puso fin a la relación de trabajo doméstico cuando la trabajadora estaba ‘al borde de la muerte’, según se desprende de la lectura de los artículos que circulan en internet, dado que el despido fue impuesto seis meses antes de su muerte, la niñera había pedido ser despedida para poder beneficiarse de salarios diferidos e indemnizaciones por despido debido a su determinación de regresar a su Argentina natal", expresó.

Agustina Gandolfo, Lautaro Martínez y Milagros Lizzola

Luego, profundizó su relato: "Mi cliente, humanamente arrepentido por la muerte prematura de la joven, que trabajó durante un breve período, como empleada doméstica en la casa familiar, se ve obligado a tomar, por intermedio mío, una posición formal con respecto a una noticia que nunca hubiera querido comentar públicamente, pero que está adquiriendo contornos completamente falsos y que está dañando su imagen y su reputación".

Y agregó el letrado: "No es cierto que el Sr. Martínez no quiso conciliar y poner fin a la disputa. Mi cliente, estuvo incluso dispuesto a donar las cantidades indicadas por el juez del Trabajo del Tribunal de Milán a una organización benéfica. La elección de la asociación quedó a criterio del juez y que el acuerdo no fue posible por la negativa de los herederos de la señora y sus abogados presentes en la audiencia", manifestó.

Finalmente, el profesional aclaró: "Creyendo, por tanto, haber aclarado debidamente los contornos de este triste asunto, mi mandante se reserva, contra los sujetos que han transmitido informaciones falsas y tendenciosas para un beneficio inútil, todas las acciones civiles y penales apropiadas, con el fin de salvaguardar el propio honor", cerró sobre Lautaro Martínez.

D.M