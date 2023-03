Ayer por la tarde salieron a la venta las entradas del partido Argentina-Panamá, con el objetivo de ver a la Selección en una cancha luego de habernos consagrado campeones del mundo, que se jugará el 23 de marzo en el Estadio Monumental. Diego Leuco fue uno de los desafortunados que no consiguió entradas y realizó un descargo en sus redes.

Fueron millones los usuarios que se conectaron en la plataforma para conseguir entradas, pero solo había una cantidad máxima de 63.000 tickets para ingresar a la cancha. Además, en más de una ocasión, la página se vio saturada y de esta manera muchos se vieron perjudicados por la posición que tenía en la fila virtual.

"Como viste, estuve desde anoche haciendo todos los trámites que había que hacer, me loguié anoche, saqué mi usuario anoche, hoy desde temprano me comí la cuenta regresiva que nos tocó a todos como de las 11 de la mañana”, comenzó explicando decepcionado Diego Leuco.

El periodista sintió que no hubo transparencia por parte de la plataforma, ya que ingresó a la fila en el puesto 14.000 y luego se actualizó al puesto 22.000, hasta que finalmente su número de fila fue rechazado. "Cuando tuve que irme a trabajar transferí mi lugar en la cola como la página decía. Se lo pasé a Sofi, mi novia y cuando ella lo abrió del 14 mil habíamos pasado al 22 mil".

Diego Leuco y su novia Sofia Martínez durante el Mundial Qatar 2022

"Insólito. Después Sofi me manda una captura de que se había cancelado todo y no sabemos por qué y cuando pongo regenerar había el turno 1.700.000. Insisto, sabía que era difícil, lo hice pero me parece que podría haber sido todo más transparente e informado mejor cómo era la cosa”, cerró el descargo Diego Leuco.

OL.