Diego Leuco reveló las distintas adicciones por las que atravesó y se sinceró: “Lo hago cuando no tengo nada que hacer”

Diego Leuco ha sabido redefinir su carrera en los medios y pasar de ser un aclamado periodista político, siguiendo los pasos de su padre, a encontrar su espacio propio en el que puede disfrutar de ser él mismo, gracias a su exitoso programa en Luzu TV, Antes Que Nadie. Sin embargo, el camino a nivel personal no ha sido nada fácil ya que el conductor tuvo que sortear obstáculos que se le impusieron en forma de hábitos indeseados.

En una entrevista para “Seres Libres”, el programa conducido por Gastón Pauls que visibiliza las distintas adicciones por las que una persona puede pasar, Diego Leuco se sinceró y explicó su historia con estos hábitos que formó mientras perseguía en los medios y cuáles aún conserva.

Diego Leuco y Gastón Pauls en Seres Libres.

“Tuve una adicción muy grande al entrenamiento, a lo físico, a lo que supuestamente era el bienestar físico. Cuando era más chico, a los 17 o 18 años, tenía exceso de peso, unos 30 kilos más que ahora”, comenzó detallando Diego Leuco, agregando: “Era algo que me molestaba un montón. Tenía la sensación de que todos me miraban. Después, mis amigos del colegio me decían que nada que ver. Era más un mambo mío”.

Diego Leuco siguió con su relato, afirmando que tuvo que ver con su incursionamiento en los medios. “Empecé a entrenar, a comer diferente. Ya laburaba en los medios y en la producción en la radio, eran sobre todo programas a la mañana. Llegaban sándwichs que querían que probaras, el de la heladería nueva que mandaba un kilito de helado o el oyente que mandaba chocolates”, expresó el novio de Sofía Martínez.

Diego Leuco.

“Estabas ahí, sentado, morfando. Se volvió una especie de adicción medio tóxica. Iba al gimnasio siete días a la semana y entrenaba dos o tres horas por día. Si tenía que comer 60 gramos de algo, lo pesaba con una balanza. Estuve así como un año”, reveló sobre su adicción al entrenamiento.

Sin embargo, Diego Leuco logró superar ese hábito atrás, afirmando: “Después de todo ese proceso aprendí a relajarme, a comer mejor y a entrenar de una manera más sana. Pero fue la primera vez que sentí que podía perder el control, como que ese algo tomaba decisiones por mí. Soy un poco adicto al laburo, pero aprendí a hacer solo lo que me gusta en el trabajo. Eso, para mí, fue un cambio brutal. Es un cigarrillo más de ansiedad que de nicotina”.

Diego Leuco

Diego Leuco se confesó sobre sus hábitos de fumador

Si bien hoy por hoy el conductor de Antes Que Nadie no está pasando por una adicción concreta, Diego Leuco habló sobre el vínculo que tiene con el cigarrillo, una de las adicciones más comunes en las personas.

“Fumo cuando no tengo nada que hacer. Soy fanático de descubrir y todo el tiempo quiero hacer cosas nuevas. Tenía 30 años recién cumplidos y fumaba habanitos socialmente. Conviví cuatro años con mi ex y me mudé de golpe, pasaba muchas horas solo”, comenzó.

Diego Leuco.

Este abrupto cambio en la rutina de Diego Leuco provocó que encuentre un consuelo en la nicotina: “Y apareció el pucho compañero, ese es el que más me cuesta soltar hoy en día. Si estoy en un embotellamiento y no se mueven los autos, ahí no tengo límite. Es lo que más me jode, porque arranqué de grande”, reflexionó.

H.O