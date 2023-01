Luego de su renuncia como conductor a uno de los noticieros más influyentes del país y haber recibido anoche un premio con su programa Antes que Nadie, Diego Leuco rompió el silencio sobre su salida y explicó que el periodismo de entretenimiento fue lo que siempre quiso hacer.

La renuncia de Leuco a Telenoche fue una noticia que causó sorpresa en muchos televidentes, sobre todo por el mal momento que atraviesa el El Trece y la idea de conducción joven que los productores del canal quisieron poner en marcha. En una conversación con Intrusos, Diego contó que no se fue en malos términos y que se dedicará a lo que siempre quiso. "Es un año lindo para un montón de proyectos", expresó.

"Yo siempre tuve en claro que a mí me gusta el entretenimiento. Tengo una productora y quiero meterle más tiempo a eso", comenzó explicando el ganador del Martín Fierro Digital. "Fue una decisión muy difícil, yo todavía estoy vinculado al canal y tengo una relación espectacular con Adrián Suar. Todo el mundo ya sabía que en algún momento me iba a ir a un lugar más parecido a este", explicó Diego Leuco sobre su relación con sus ex compañeros de Telenoche.

Diego Leuco durante los Martín Fierro Digital

En cuanto a su conducción junto a María Laura Santillán, a quien echaron del noticiero por querer implementar una conducción joven, Leuco aseguró que jamás tuvo problemas con ella a pesar de las diferencias a la hora de hacer periodismo. "Tenemos estilos distintos con María Laura, pero siempre la mejor. Ella me recibió súper bien... Tuve una bárbara relación", finalizó Diego Leuco.

Todos los Martín Fierro que ganó Luzu TV

La productora de entretenimiento periodístico arrasó en los premios Martín Fierro Digital. Con varias nominaciones en diferentes categorías, Luzu TV ganó los premios a: Mejor programa periodístico digital con "Antes que Nadie", donde conduce Diego Leuco, Mejor programa de entretenimiento con "Red Flag", Mejor conducción femenina con Nati Jota, Mejor conducción masculina con Nico Occhiato y Mejor programación y producción de radio nativa digital.

