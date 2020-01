Diego Peretti defendió a Pablo Rago tras ser denunciado por abuso sexual

Se realizó la avant premiere de "El Robo del Siglo" el film que tiene como protagonistas a Guillermo Francella y Diego Peretti y que también cuenta con Pablo Rago quien faltó al evento por sugerencia de su abogado, luego de haber sido acusado de abuso sexual con acceso carnal, por Erica Basile. Ahora, la gran noticia no terminó siendo el estreno, sino las declaraciones del ex "Simuladores" quien defendió a su colega con total seguridad.

“Lo que puedo decir de Pablo, y no exagero por el momento que está pasando porque lo pensaba antes, es que es uno de los mejores compañeros de trabajo que tuve en cine... No tengo una cámara en algún lado para decir qué pasó en la intimidad. Lo único que digo es que tengo las mejores referencias de Pablo. Y sí, escuchando a la otra parte me da la sensación de que es demasiado el daño que se provoca mediáticamente a él, que sé que le provoca por esas declaraciones”, dijo y luego agregó: “Acá veo las declaraciones (por las realizadas por Erica Basile) y el daño que produce y la balanza hace un desequilibrio enorme”.