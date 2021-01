Diego Poggi arrepentido: "Exploté de la peor manera. Mi viejo es un buen tipo"

El viernes, Diego Poggi estuvo en boca de todo el mundo al hacer pública la reacción de su padre cuando le contó que está en pareja con un chico. La repuesta no fue aceptada y un centenar de personas salieron a atacar al señor. Pero poco después, el periodista sintió que se había equivocado y le dolió ver los insultos y agresiones que recibía su padre.

Consultado al respecto por Ángel de Brito, Poggi admitió que actuó de forma impulsiva y aseguró: "Con el diario del lunes es fácil... no lo volvería a escribir. Yo exploté de la peor manera y no me imaginé que iba a tomar esta magnitud".

El periodista también confesó que su idea era ayudar a otras personas que estén en la misma situación: "La familia, por lo general, es el primer lugar en el que se discrimina. Yo tengo una hermosa y chiquita familia, no quiero que a mi viejo le causen dolor".

"Es un tema privado, me equivoqué. Mi viejo es un buen tipo y lo intenté hablar mil veces pero él no lo quiso ver... Solo una persona gay puede saber el desprecio que puede sufrir de un padre", concluyó.

Ese mismo viernes y con el tema a flor de piel, Diego hizo un posteo en su Instagram: "Está todo bien y va a estar todo mucho mejor. Hablen, no se guarden nada y sean felices" dejando entrever que el mal estar ya pasó.

Diego Poggi y el posteo que cobra especial significado tras la reacción de su padre

Hace tan sólo unas horas, Diego Poggi mostraba en Twitter la reacción que tuvo su padre al enterarse que estaba de novio con otro hombre. El gesto de su papá no fue el esperado, ya que se mostró totalmente en contra de la noticia que le estaba dando su hijo. Ahora, una publicación que el periodista había hecho en sus redes algunas horas antes cobró un especial significado, "con el diario del lunes".

Desde su cuenta de Instagram, Diego Poggi había publicado un video en el que se lo ve en la famosa terraza del canal en el que trabaja. Junto a este material escribió: "Feliz viernes para todos", junto a un emoji en forma de corazón.



Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue la canción con la que Diego Poggi decidió musicalizar esta filmación. Se trata de "Save your tears" (Guardate las lágrimas) de The Weeknd y su letra reza: "Te vi bailando en una habitación llena de gente, te ves tan feliz cuando no estoy contigo. Pero luego me viste, te tomé por sorpresa. Una sola lágrima cayó de tus ojos".



Tras haber hecho pública la reacción de su papá, los seguidores de Diego Poggi le mostraron su apoyo absoluto y amor frente a este difícil y amargo momento personal.