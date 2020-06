La trágica cita fallida de Cinthia Fernández con un famoso chileno

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Cinthia Fernández, Fabián “Poroto” Cubero, Diego Ramos y Luisa Albinoni

El primero momento de la noche llegó cuando Andy llamó al “Punto de Encuentro” a “aquellos que tuvieron una cita fallida” y Cinthia pasó al frente junto a Luisa: “Mi primera cita con un novio chileno que tuve y duró un año y medio fue muy bizarra. El me invitó a comer, no era de este país país, repito, era chileno y súper conocido”, comenzó diciendo.

“Me citó en un restaurante divino, fino. Me siento y empiezo a gritar como un marrano. Yo sufro de gastritis crónica ‘pero que te está pasando’ me dijo y le pedí que me lleve a un hospital porque me retorcía del dolor, al pibe lo conocía todo el mundo y me dije ‘vamos a salir en todos los diarios’. Terminé en un hospital con suero, salimos en todos los medios, obvio. Y él me dijo que fue la mejor cita que había tenido. Un tierno total”, cerró la panelista.