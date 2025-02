Verónica Ojeda rompió el silencio y reveló que su hijo, Dieguito Fernando Maradona, está atravesando un momento emocionalmente difícil. El menor de 12 años, hijo del fallecido Diego Armando Maradona, enfrenta una crisis de identidad en medio de la disputa judicial por la muerte del astro del fútbol.

La crisis de identidad de Dieguito Fernando

En una entrevista con Intrusos, Ojeda explicó que Dieguito Fernando “ya es adolescente y entiende absolutamente todo”. Además, contó que su hijo se siente afectado por las noticias y comentarios que circulan sobre su familia. “Me pregunta y, muchas veces, le da rabia las cosas que dicen. Es más, ya no quiere que le diga Dieguito, me dice: ‘Yo soy Diego’”, agregó.

También detalló que “él se enoja mucho y ve todas estas cosas, entonces, yo tengo que tener mucho cuidado. Este año va a ser importante para toda la familia porque queremos saber la verdad. Mi hijo lo siente dentro, no habla tanto y se queda con todo adentro”, confesó.

Dieguito Fernando y Diego Maradona.

Ojeda destacó que el niño sigue muy afectado por la muerte de su padre y que sus emociones fluctúan. “Hay días en los que se enoja con su papá, otros en los que habla mucho de él, y algunos en los que no quiere que se mencione el tema”, expresó. En este sentido, aseguró que decidió alejarse de los medios para protegerlo del escándalo familiar.

La madre también se refirió a la diferencia de edad entre Dieguito Fernando y sus hermanos mayores, Dalma, Gianinna y Junior. “Los hermanos de Diego ya son grandes y pueden manejar la situación, pero él todavía no. Igual agárrense, porque… ¡Dentro de unos años! ¡Tiene un pico!”, advirtió, sugiriendo que su hijo tiene un carácter fuerte que se hará notar en el futuro.

Gianinna, Dalma y Dieguito Fernando Maradona.

En pocos días comenzará el juicio que determinará las responsabilidades en la muerte de Diego Maradona, y en este contexto, Ojeda prefirió ser cautelosa con sus declaraciones. “La justicia lo dirá. Yo hablé mucho con mi psicóloga y la de Dieguito. Cada palabra que diga puede afectarlo porque todavía es muy chico”, explicó.

La superexposición del caso y el peso de llevar el apellido "Maradona" son las principales causas de la profunda crisis de identidad que transita Dieguito Fernando. “Incluso hay días que me dice ‘por favor, no me quiero llamar Diego, porque todos me hablan’. Yo lo entiendo, es muy difícil ser el hijo de Maradona”, concluyó Ojeda.