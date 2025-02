Juliana Awada sabe cómo vestirse para cada ocasión. No solo es dueña de la marca de ropa Awada, sino que usa sus conocimientos para poder impulsar los looks de una forma canchera. Sin la necesidad de prendas exóticas o accesorios muy llamativos, la ex Primera Dama mantiene un estilo elegante y sofisticado hasta para realizar ejercicio por la mañana. Por eso, sus seguidores destacaron cuatro atuendos en particular que ella suele usar para armar looks cancheros.

Juliana Awada

Camisas y pantalones, las cuatro prendas básicas de Juliana Awada

Juliana Awada es una mujer que disfruta del aire libre y las actividades conectadas a la naturaleza. Ya sea cosechar, como el treking o la cabalgata, ella busca tener un momento para poder ser parte de algo que la saque de la comodidad de su hogar. Por eso, la ex Primera Dama elige una prenda que suele usar y que mejora sus looks: la camisa de jean. Esta prenda le da la libertad de movimiento, ya que se usa abierta, pero tiene un estilo canchero que la diferencia de la ropa deportiva común.

Tanto en juntadas familiares como en actividades al aire libre, Awada decide remangarla o dejarle el largo correspondiente. Esta prenda le permite estar abrigada si hay fresco, pero no le transmite calor innecesario. Además, es una buena forma de darle un estilo vaquero a sus looks elegantes.

La camisa de jean de Juliana Awada

Sin embargo, el jean no es el único diseño básico que puede cambiar un look por completo. Algunos colores terrenales también le dan una sensación natural a los looks, manteniendo un estilo tranquilo pero ideal para la ciudad. En su viaje a Nueva York, presentó una camisa verde militar que le dio la bienvenida a estas prendas de colores lisos para romper con las tendencias del jean.

No necesariamente se tiene que jugar solo con el cambio de tela. Para una caminata en la playa o un recorrido en la ciudad, las camisas lisas abiertas le permiten movilidad, pero las vuelven un paso más elegantes que el jean. Además, le da la posibilidad de usar un pantalón denim, sin convertir el look en un total de la misma tela.

La camisa verde de Juliana Awada

Juliana Awada realiza diversas actividades sobre la montaña, y disfruta de viajar al sur del país para poder conectarse con la naturaleza. Sin embargo, el invierno parece nunca terminar allá arriba, en las alturas. Para eso, y como necesita poder moverse con normalidad, la empresaria trajo a las tendencias del país el uso del chaleco de plumas sintéticas.

El mismo no solo presenta diversos modelos, donde se pueden combinar varios colores en uno, sino que también son prácticos para llevar en cualquier bolso. Con su diseño lleno de bolsillos, le permiten a la ex Primera Dama disfrutar del invierno, sin tener que llevar una campera de gran tamaño o un tapado que sea incómodo para sus actividades en el exterior.

El chaleco de Juliana Awada

Por último, los seguidores de Awada notaron una prenda que hace que sus looks luzcan más elegantes. En general, se eligen los pantalones de jean o colores oscuros para combinar mejor. Sin embargo, el blanco es un gran tono que ilumina el outfit y mantiene esa sensación de serenidad.

La empresaria utilizó en varios de sus viajes, sin importar qué actividad realizaba, el pantalón total white y lo combinó con camisas del mismo estilo. De esta manera, se conectó con su lado más naturalista y le dio una oportunidad a un color que no es tan usado por miedo a las manchas. Sin embargo, ella demostró que no hay por qué temer, si es combinado con los mejores colores marrones.

El pantalón blanco de Juliana Awada

Juliana Awada es una influencia en la moda, y logra romper con las tendencias que en ocasiones se imponen. Ella destaca los colores naturales y juega con las prendas que parecen ser básicas. Sin embargo, con su ojo entrado en el mundo fashionista, arma looks originales para actividades clásicas. Sus seguidores no dudan en destacar sus gustos y seguirlos con convicción.

A.E