Zaira Nara blanqueó su separación con Facundo Pieres hace unos días atrás y las especulaciones sobre el verdadero motivo de su ruptura comenzaron a tomar fuerza. Según las declaraciones de la modelo, habría sido que decidió poner primero a sus hijos y compromisos laborales. Sin embargo, en Socios del Espectáculo, la periodista Paula Varela contó que la razón sería otra.

Cabe recordar que, la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves se dio por terminada luego de que la modelo comenzará su relación con el polista, debido a que la esposa de Pedro Alfonso mantuvo un romance con Pieres en el pasado. Otro dato respecto a su separación, sería la familia de él, ya que no estaban de acuerdo con la pareja y esto le habría afectado mucho al jugador.

Zaira Nara y Facundo Pieres en el verano

Paula Varela reveló que la familia influyó mucho en la inminente separación, además de que Zaira Nara tiene prohibida la entrada al barrio privado del polista: "También la familia de él, está del lado de la ex esposa del polista y mamá de los dos hijos que tienen en común… Agustina sigue viviendo en un barrio privado por General Rodríguez, donde viven todos los Pieres juntos, y se siguen viendo, y ahí Zaira no puede entrar”, afirmó

Zaira Nara

Sobre este contexto, la periodista se enfocó en Facundo Pieres y aseguró: "Lo que me dicen es que al chico le cuestan mucho los sentimientos, las emociones”. Además, detalló que Zaira Nara se habría dado cuenta y tomó la decisión de poner punto final a su historia de amor: "Zaira empezó a notar esta incapacidad de él, de jugarse por los sentimientos y de expresarse. Ella le habría dicho 'hasta acá llegamos, no quiero un novio, no quiero nada', y lo largó. Zaira puso punto final a la relación”, concluyó.

Wanda Nara y Zaira Nara desmintieron los rumores de una mala relación

Las hermanas Nara se vieron envueltas en una polémica, sobre una mala relación entre ellas, luego de que Wanda decidiera seguir su matrimonio con Mauro Icardi. A pesar de los rumores, recientemente ambas se mostraron muy felices en redes sociales y demostraron que son un dúo inseparable.

Wanda y Zaira Nara

La modelo y la conductora se juntaron con sus hijos para cocinar en la gran cocina de Wanda Nara y la mediática compartió desde su cuenta de Instagram todo el proceso: "Gracias mami por subir esto, lo sexys que estamos no se puede creer", escribió.

"No te reconozco", bromeó la modelo etiquetando a su hermana por verla tan activa en la cocina, ya que desde que comenzó las grabaciones en MasterChef, la conductora decidió comenzar un curso de cocina y pastelería, y desde entonces se viene luciendo con sus recetas.

D.M