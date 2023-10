Valeria Mazza es una de las modelos más icónica de Argentina de los años 90´s. Su presencia en la pasarela fue la sensación de la época y fue la musa de grandes marcas de alta costura. Pero su rivalidad con Claudia Schiffer la obligó a rechazar ofertas y a ser dejada un lado por los celos y competencia que había en aquellos años.

La difícil decisión que tuvo que tomar Valeria Mazza en su carrera por Claudia Schiffer

La madre de Taína Gravier fue una de las figuras icónicas de la industria de la moda muchos años atrás. Valeria se consagró como la primer supermodelo internacional hispanoamericana. Su nombre empezó a sonar por Europa alrededor de 1990, luego de haber protagonizado la portada de varias revistas de prestigio a nivel mundial.

Su elegancia a la hora de presentarse en los castings y protagonizar las sesiones de fotos llamó la atención de las marcas que comenzaban a ver su desempeño en las pasarelas. Pero quien no estuvo contenta con su aparición fue Schiffer, la modelo alemana que había comenzado su trayectoria muchos años atrás.

Claudia ya era reconocida y su participación en los desfiles estaba asegurada, pero el parecido físico con Valeria generó su enojo en más de una ocasión, ya que la prensa apodó a la madre de Taína como "La Claudia Schiffer argentina". Es sabido que el mundo del modelaje siempre fue muy competitivo, por lo que Mazza no tuvo un camino fácil. "Sí, al principio. Cuando empecé no le divertía mucho y donde pudo trató de sacarme, de correrme", expresó la modelo en Desayuno Americano.

Valeria Mazza

La alemana, al ser europea, era muy bien recibida en el viejo continente y Valeria tuvo que ganarse su lugar demostrando que tenía la capacidad para modelar grandes marcas como Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Valentino y muchas más. Pero hubo una en particular que agravó el conflicto.

Claudia Schiffer, la modelo alemana comparada con Valeria Mazza

Karl Lagerfeld, la marca que lleva el nombre del diseñador de lujo, era una de las clásicas de Claudia Schiffer y ella era el rostro de la firma. Por lo que una vez, la argentina se vio obligada a no desfilar para el diseñador por exigencias de la alemana. "A mí no me hacía nada, pero yo sabía que hablaba con diseñadores para que no estuviera en el desfile. Esas cosas son moneda corriente en el mundo de la moda. Hay rivalidad", explicó Valeria Mazza.