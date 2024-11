Susana Giménez logra sorprender a todos con cada programa suyo, los domingos. Su carisma y belleza logra encandilar a sus seguidores y a todos los fanáticos de la televisión argentina. Sin embargo, en las últimas horas, provocó las risas y aplausos, cuando se paseo por los estudios de Telefe en un particular vehículo. La diva mostró que puede hacer mucho más que entrevistas famosos y lucir como una diosa, y los usuarios se lo remarcaron.

Susana Giménez

Una diva en valija móvil: Susana Giménez se paseó en un particular vehículo y sorprendió a todos

En su último programa, Susana Giménez recibió a Yanina Latorre, quien le compartió los datos más picantes del mundo del espectáculo. La panelista de LAM provocó las risas, el asombro y emoción de todos los fanáticos del chimento. Junto a la diva, lograron volverse tendencia en redes sociales, al hablar de Wanda Nara, Pampita, La China Suárez y Nicki Nicole; además, de compartir la información que tiene sobre la vida amorosa de las mediáticas.

Yanina Latorre y Susana Giménez

Sin embargo, en la previa del programa, la conductora recibió un regalo especial de Katya Berman: un Carry-on móvil. Esta valija eléctrica le permite llevar sus cosas, a través del aeropuerto, con una facilidad increíble. Según aparece en la página web, tiene un precio de 800 euros, lo que traducido al valor argentino asciende a la friolera suma de casi un millón de pesos. La misma es fabricada en el exterior, pero puede conseguirse en suelo nacional.

El regalo que recibió Susana Giménez

“Ahora, aunque me den la gate 455, voy feliz”, manifestó la diva en sus redes sociales. Pero, no se volvió viral por el increíble regalo, sino por cómo lo probó. Susana decidió pasearse por los pasillos de Paramount, mientras cantaba “Don” de Miranda. De un lado para el otro, la presentadora recibió el saludo de los presentes, quienes la aplaudieron por su accionar. "Es el mejor regalo que me pudieron hacer. Yo quería ir a China a comprarlo y resulta que está acá en Argentina. ¡Es increíble!", exclamó en el video. Ante el desopilante video, los usuarios festejaron la actitud de la diva y cómo encuentra la diversión en todos lados.

“Imagínate hablar mal de Susana y que ella esté cantando la guitarra de Lolo motorizada con un outfit de Versace”, “A los 80 quiero llegar así”, “Imaginate estar en una oficina y pasa Susana Giménez andando en una valija”, fueron algunos de los comentarios. Susana Giménez sigue marcando tendencia con sus divertidos videos, intensas entrevistas y emocionantes regalos. La diva brilla en todo lo que se propone.

A.E