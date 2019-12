VIDEO | Dolores Barreiro recibió al verano mostrando su sensual figura en la pileta

El verano comenzó con todo y si bien aún no llegaron las máximas temperaturas que se esperan para esta época, Dolores Barreiro decidió recibirlo con todo.

“Summer… and the living is easy”, escribió la top model junto a un video en donde se la ve nadando en una piscina con un diminuto bikini negro mostrando su escultural figura.

Barreiro supo ser una de las supermodelos argentinas más destacadas con sus eternas piernas, una marca registrada en las pasarelas. Mamá de cinco hijos, sin dudas, sigue siendo una belleza en todas sus facetas.