Dominique Metzger repudió los comentarios contra la bebé de Isabel Macedo: "A mí me pasa todo el tiempo"

La polémica que se desató por los comentarios dañinos que distintas mujeres de Instagram le dedicaron a la hija de Isabel Macedo causó rechazó en la sociedad y se volvió a poner sobre la mesa el debate de las opiniones a cuerpos ajenos. Dominique Metzger, periodista de El Trece, defendió a Macedo y confesó que ella también es víctima.

Pareciera que las redes sociales es tierra de nadie. No hay control sobre lo que se escribe y cómo se expresa la gente. Los comentarios de odio que recibió la bebé de 7 meses de Isabel Macedo es un claro ejemplo que a Argentina le queda una larga batalla para erradicar los cánones de belleza. Dominique Metzger aprovechó lo sucedido para concientizar y explicar que pasa muy a menudo. "A mí me pasa todo el tiempo", fue como la periodista rompió el silencio.

"La gente es muy hiriente en esta cuestión. No entienden que nosotros somos personas, que tenemos nuestros días buenos y malos como todos. Y que nos duelen las cosas que dicen", soltó Dominique. A su vez, una de sus colegas, Cecilia Insigna, también participó del debate y contó su experiencia. "Me suelen decir cosas que duelen, siento que no hace falta la agresión innecesaria", expresó.

La publicación de Dominique Metzger en defensa de Isabel Macedo

Isabel Macedo expresó su opinión respecto a la cantidad de comentarios crueles que recibió su hija y, en una entrevista con Dominique Metzger, aseguró que no se rebajaría al nivel de aquellas mujeres que comentaron desde los prejuicios sobre el cuerpo de una nena de 7 meses de vida. "Contestar mal o enojarse genera más odio. Algo que conocemos bastante. Tengo un pensamiento respecto a la gente que comenta de esa manera, pero elijo transformarlo", expresó Macedo.

Vero Lozano defendió a la hija de Isabel Macedo en medio de las fuertes críticas

Fue en Cortá por Lozano donde Juariu trajo el tema en a colación: “Tenemos acá la polémica del día, que surgió en las redes sociales. Tenemos a Isabel Macedo, que publica una foto de su hijita Julia, la más chiquita. Subió que era la primera vez que iba a la playa, con palabras muy hermosas”, al escuchar esto, Vero interrumpió: “¡Es una cosa de locos! Lo linda que es esa bebé”. Vero, una vez más no se quedó callada y apuntó contra los haters: “Básicamente, lo que hace la gente es que opina si la bebita está en peso o no. Yo digo, estamos muy rotos como sociedad. Es una bebé, una cosa preciosa. Me da ganas de llorar”.

OL.